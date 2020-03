Roma, 5 marzo 2020 - Tempo parzialmente instabile sull'Italia. Le previsioni meteo di domani, venerdì 6 marzo, descrivono una situazione piuttosto variegata, con maltempo in attenuazione in alcune zone del Nord, ma nuove piogge su una buona fetta del Centro Sud. E per il weekend prepariamoci a tenere a portata di mano l'ombrello nella giornata di sabato, prima di assistere a una svolta positiva.



Tornando a venerdì, gli esperti di 3BMeteo parlano di miglioramenti a Nord Ovest con ampie schiarite, ma anche di nuovi rovesci su Emilia Romagna e Triveneto, e nevicate sulle Alpi orientali. Al Centro avremo piovaschi soprattutto lungo il Tirreno e in Sardegna tra mattino e sera, con l'aggiunta di qualche temporale sugli Appennini; mentre la situazione sarà più tranquilla sul versante adriatico. Al Sud previsti invece rovesci su Campania, Calabria e Molise, compensati da una maggiore apertura negli altri settori, dove comunque non mancheranno le nuvole.



Nel confermare questo scenario, il team de ilMeteo.it sottolinea inoltre che sabato 7 marzo un nuovo fronte perturbato colpirà soprattutto il Centro Sud, sommandosi alla persistente instabilità delle aree di Nord Est. Da domenica il tempo dovrebbe poi cominciare a rasserenarsi in modo rapido su quasi tutto il Paese, facendo da preludio a un avvio di settimana decisamente meno piovoso.

Le previsioni nel dettaglio di venerdì 6 marzo

Nord Ovest

Tempo in miglioramento con schiarite un po' ovunque, salvo qualche residuo rovescio su Lombardia orientale e Liguria di Levante. Previsti 15° a Torino e Milano.



Nord Est

Cielo molto nuvoloso su tutte le regioni, accompagnato da piogge sparse e qualche fioccata sui rilievi alpini. Clima non particolarmente freddo, con 12° a Venezia e 13° a Bologna.



Centro

Tempo instabile con precipitazioni su Appennini, Lazio e Sardegna occidentali. Più asciutto sul versante Adriatico, ma con peggioramenti in serata. Attesi 14° a Firenze e 16° a Roma.



Sud e Isole

Piovoso su Campania, Molise e Calabria; nuvoloso ma con minore rischio di pioggia nei restanti settori. Temperature in aumento, con 20° a Palermo e 16° a Napoli.