Roma, 7 febbraio 2020 - Come da copione, ci attende l'ennesimo weekend all'insegna dell'alta pressione, solo in parte disturbata da occasionali noie. Le previsioni meteo di domani, sabato 8 febbraio, descrivono uno scenario atmosferico tranquillo su tutta Italia, nonostante i meteorologi segnalino qualche infiltrazione di aria umida all'interno dello scudo anticiclonico.



Il team de iLMeteo.it spiega infatti che nella giornata di sabato un debole flusso atlantico darà vita a maggiori annuvolamenti su regioni di Nord Ovest, Toscana e Sardegna, causando anche il ritorno di banchi di nebbia in Val Padana, specie la notte e al mattino presto. In generale il rischio di precipitazioni sarà comunque quasi nullo, anche perché sulle restanti zone del Paese splenderà un sole splendente, al netto di qualche residua nube in transito sul Salento, figlia dei freddi venti nord-orientali dei giorni scorsi.

Le previsioni del tempo

Nel confermare il quadro appena descritto, gli esperti di 3BMeteo aggiungono che domenica 9 febbraio la situazione dovrebbe risultare un sostanziale 'copia e incolla' del giorno precedente, ma con possibili piogge isolate su Liguria centro orientale e coste della Toscane. Parallelamente, il contesto climatico tornerà molto mite, con valori massimi sul termometro che sforeranno di nuovo le medie del periodo.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 8 febbraio

Nord Ovest

Nuvolosità diffusa con schiarite, salvo maggiori addensamenti sulla Liguria, in un contesto comunque asciutto. Massime intorno ai 9-10° a Torino e Milano.



Nord Est

Qualche foschia mattutina in pianura, per il resto cielo prevalentemente sereno. Temperatura in lieve risalita, con 9° a Venezia e 11° a Bologna nelle ore più calde.



Centro

Tempo stabile e molto soleggiato su tutti i settori, ad eccezione di qualche innocua nube su alta Toscana e lungo l'Adriatico. Dal pomeriggio peggiora il cielo in Sardegna. Clima mite: 14° a Firenze e 15° a Roma.



Sud e Isole

Bel tempo ovunque, con al più sporadiche nuvole di passaggio sulla Puglia, senza conseguenze piovose. Attesi 15° a Napoli e Palermo.