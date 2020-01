Roma, 11 gennaio 2020 - Le previsioni meteo di domani, domenica 12 gennaio, sono in linea con le precedenti anticipazioni: l'anticiclone continuerà a regalare condizioni atmosferiche stabili su quasi tutta Italia, in presenza tuttavia di qualche leggera crepa al Centro Sud. Salvo sorprese, l'alta pressione resterà comunque inamovibile anche la prossima settimana, dispensando sole e tranquillità su tutte le regioni. Complessivamente avremo quindi bel tempo, ma non proprio per tutti.

Tornando alla giornata di domenica, il team de iLMeteo.it annuncia che a causare parziali fastidi saranno di nuovo i venti freddi nord-orientali. Per questa ragione, si legge sul sito, dovremo attenderci "una persistenza di nuvolosità a carattere irregolare sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, segnatamente su Marche, Abruzzo, Molise e, a scendere, su Puglia, Basilicata e fino ai comparti centro-settentrionali calabresi". Rispetto a sabato il rischio di pioggia risulterà decisamente inferiore, sebbene la caduta di qualche sporadica goccia d'acqua non sia del tutto da escludere.



Gli esperti di 3BMeteo completano il quadro sottolineando che altrove avremo "tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con foschie e qualche nebbia nelle ore più fredde sulla Val Padana, specie lungo il corso del Po". Superato il weekend, non sembrano esserci ulteriori disturbi in grado di impensierire l'anticiclone, il cui influsso positivo si tradurrà in tempo stabile e temperature senza troppe variazioni.

#Meteo weekend: alta pressione prevalente nel weekend, ma infiltrazioni umide sul Mediterraneo centrale provocheranno alcuni

disturbi.https://t.co/gOfiOfX9Xe — 3B Meteo (@3BMeteo) January 10, 2020

Le previsioni nel dettaglio di domenica 12 gennaio

Nord Ovest

Bel tempo diffuso, a parte le consuete nebbie in pianura e qualche nuvola sparsa su riviera ligure e Alpi. Previsti al massimo 6° a Milano e 8° a Torino.



Nord Est

Prevalenza di sole su tutte le regioni, ma con nebbie specie al mattino e alla sera sulla Pianura Padana, dove le temperature saranno più fredde. Attesi 6° a Venezia e 4° a Bologna.



Centro

Nubi sparse lungo l'Adriatico, con maggiori addensamenti in corrispondenza dell'Abruzzo; per il resto cielo sereno o poco nuvoloso. Clima abbastanza mite di giorno, con 13° a Roma e 10° a Firenze.



Sud e Isole

Cielo più coperto su Puglia, Basilicata e Calabria ionica, accompagnato da un basso rischio di piovaschi. Nuvole sparse ma con ampie schiarite altrove. Massime sui 13-14° a Napoli, Bari e Palermo.

Temperature massime e minime

Al Nord temperature stabili, massime comprese tra 8 e 13 gradi. Al Centro cieli sereni o poco nuvolosi su regioni tirreniche; maggiore nuvolosità sulla Sardegna e sulle adriatiche. Temperature stazionarie, massime comprese tra 9 e 14. Al Sud nubi sparse e schiarite; variabilità invece su basso Adriatico e sui settori ionici, con isolati piovaschi. Temperature invariate, massime comprese tra 8 e 15.