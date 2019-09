Roma, 28 settembre 2019 - La seconda metà del weekend non sembra riservare colpi di scena. Le previsioni meteo di domani, domenica 29 settembre, confermano il carattere estivo di questo ultimo fine settimana di settembre, che si chiuderà quindi all'insegna del sole e delle temperature fuori stagione, con al massimo qualche residua perturbazione al Nord.

Le zone a rischio temporali

Il sito de iLMeteo.it scrive che domenica non ci saranno significative variazioni rispetto alla giornata di sabato. Il vortice anticiclonico garantirà un'atmosfera tranquilla su gran parte dell'Italia, fatta eccezione per i rilievi centro-orientali, il Levante ligure e l'alta Toscana, dove le umide correnti in transito dal vicino Atlantico potrebbero causare improvvisi rovesci e fenomeni temporaleschi. Da mettere in conto anche qualche nebbia e foschie dense in mattinata sulla Pianura Padana; per il resto ancora tempo prevalentemente soleggiato, al più disturbato da qualche nube su medio e alto Tirreno.

Le temperature

I meteorologi sottolineano inoltre che l'alta pressione contribuirà a mantenere i termometri su valori più consoni all'estate, specie nelle regioni meridionali, con picchi molto al di sopra della media del periodo.

Ribaltone artico il 3 ottobre

Bel tempo e il clima caldo proseguiranno ancora per qualche giorno: lo anticipano anche i modelli elaborati da 3BMeteo, secondo cui il tempo potrebbe iniziare a complicarsi da giovedì 3 ottobre. In corrispondenza di quella data le temperature appaiono destinate a ridimensionarsi su quasi tutto lo Stivale, in vista di quello che si preannuncia un vero e proprio ribaltone artico (ma per avere un quadro più certo occorre altro tempo).

Previsioni meteo domenica 29 settembre

Nord Ovest

Nuvolosità diffusa in presenza di schiarite pomeridiane, con maggiori addensamenti e rischio di pioggia sulla Liguria centro-orientale. Qualche foschia mattutina in pianura. Massime intorno ai 25-26° a Milano e Torino.



Nord Est

Residui di variabilità su Alpi e Prealpi lombarde, Veneto, e Friuli Venezia Giulia, associati a possibili temporali diurni. Altrove alternanza di nuvole e sole, in un contesto asciutto. Previsti 26° a Bologna e 23° a Venezia.



Centro

Bel tempo prevalente su tutte le regioni, con cielo tuttavia più coperto su Toscana e lungo il medio Tirreno. Molto soleggiato in Sardegna. Clima caldo: attesi 27° a Roma e Firenze.



Sud e Isole

Ampio soleggiamento pressoché ovunque, ad eccezione di qualche nube sparsa tra Campania e alta Calabria, in assenza di pioggia. Temperature in ascesa e clima estivo, con 29° a Bari e 27° a Roma e Palermo.