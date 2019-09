Roma, 19 settembre 2019 - Dopo i temporali riecco il sereno, in attesa di un weekend che dovrebbe portare in dote nuove perturbazioni. Le previsioni meteo di domani, venerdì 20 settembre, anticipano il ritorno a una situazione abbastanza stabile su tutta Italia, con temperature che, in seguito al tracollo termico, si mantengono fresche ma gradevoli.



Per la giornata di venerdì, 20 settembre, gli esperti di 3BMeteo annunciano bel tempo al Centro Nord, accompagnato da qualche residuo di variabilità al Sud. Nello specifico, si prevedono ancora precipitazioni sparse su Puglia, Calabria e Sicilia, che dovrebbero però esaurirsi nel primo pomeriggio, cedendo il passo a sprazzi di sole. Sul resto dello Stivale il cielo sarà invece soleggiato o poco nuvoloso, a eccezione di addensamenti più spessi su rilievi alpini centroccidentali e lungo la dorsale appenninica, con basso rischio pioggia. Nel pomeriggio in arrivo occasionali rovesci sui settori più centrali della Sardegna.

Weekend: domenica nuova perturbazione

Non sarà però un fine settimana ttranquillo. Se sabato 21 settembre potremo godere infatti di un generale bel tempo grazie a un temporaneo rinforzo dell’alta pressione (fanno eccezione Sardegna Tirrenica e Sicilia Ionica), domenica saremo alle prese con un'intensa perturbazione atlantica che colpirà l'Italia a partire dalle regioni occidentali. Lo scenario, dicono i meteorologi, presenterà "piogge e temporali via via più diffusi, sospinti da intensi venti di Scirocco" che interesseranno soprattutto le coste della Toscana, del Lazio e della Liguria centro-orientale. E "con il passare delle ore - scrive iLMeteo.it - il quadro meteorologico subirà un ulteriore aggravamento". Le prime avvisaglie saranno rappresentate, sabato, dalle nubi in aumento al Nordovest, con qualche pioggia verso sera su Alpi piemontesi occidentali e Liguria. Domenica il netto peggioramento al Settentrione e al Centro, spiega 3BMeteo, "con piogge e temporali più frequenti dalla seconda parte del giorno, in locale sconfinamento alle zone adriatiche, specie interne, e all'alta Campania".

#Meteo: TEMPERATURE, Termometri in Caduta Libera, ma Tornerà o no il CALDO? Ecco se il Crollo è Definitivo #temperature https://t.co/q1rPaK5kNX pic.twitter.com/KoI5jpeDE6 — IL METEO.it (@ilmeteoit) September 19, 2019

Nel dettaglio le previsioni del tempo per domani.

Previsioni del tempo di venerdì 20 settembre

Nord Ovest

Tempo mediamente nuvoloso la mattina ma in miglioramento nel pomeriggio, con ampio spazio per sole e belle schiarite un po' ovunque. Previsti massimo 21° a Milano e Torino.



Nord Est

Cielo prevalentemente soleggiato, con qualche nuvola sparsa e maggiori addensamenti pomeridiani sulle Alpi, dove farà particolarmente fresco. Per il resto clima mite, con 22° a Venezia e Bologna nelle ore più calde.



Centro

Sole diffuso su tutti i settori, al netto di nubi sparse lungo gli Appennini, in contesto comunque asciutto. Nel pomeriggio possibili brevi temporali nel cuore della Sardegna. Clima piacevole: attesi 27° a Roma e 26° a Firenze.



Sud e Isole

Tempo instabile su Puglia, Calabria e Sicilia, accompagnato dal rischio di temporali, con fenomeni però già in attenuazione in tarda mattinata. Altrove tempo più soleggiato, con temperature in diminuzione. A Bari non si va oltre i 22°.