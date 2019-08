Roma, 10 agosto 2019 - Come preannunciato sarà una domenica infuocata. I meteorologi non hanno dubbi nel confermare che domani, domenica 11 agosto, l'anticiclone subtropicale affonderà il suo colpo più pesante, investendo in modo omogeneo tutta Italia con una intensissima ondata di calore. A tale proposito, il ministero della Salute ha già provveduto a segnalare 8 città da 'bollino rosso': si tratta di Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti e Roma.

Il "weekend più rovente dell'anno", almeno stando alla definizione de iLMeteo.it, si chiuderà all'insegna di "venti bollenti di matrice africana", che dispenseranno un clima molto pesante su tutto lo Stivale, con punte ben superiori alla media stagionale. Nello specifico, avvertono gli esperti del sito, domenica si potranno toccare picchi fino a 39-40°C in alcune località della Val Padana e nelle aree più interne del Centro Sud, specie in Toscana, Sardegna, Umbria e Puglia. E dove il termometro non raggiungerà valori così estremi, si avranno comunque massime intorno ai 35-37°C.

La settimana di #Ferragosto si aprirà con un'instabilità più isolata del previsto, ma dove ci saranno i temporali, saranno forti. #maltempo https://t.co/n9MyZ5yKnG — 3B Meteo (@3BMeteo) August 9, 2019

Più o veno identico il quadro disegnato da 3BMeteo, che nel ribadire la presenza di un'afa opprimente, non esclude comunque la possibilità di temporali pomeridiani sulle Alpi. Gli esperti aggiungono che il gran caldo resisterà nelle regioni meridionali almeno fino a martedì 13 agosto. Al Nord, il passaggio di un impulso instabile dovrebbe invece spingere le temperature verso il basso già a partire da lunedì sera.

Previsioni meteo domenica 11 agosto

Nord Ovest

Possibili temporali estivi sulle Alpi a partire dal pomeriggio, per il resto ampio soleggiamento su tutte le regioni. Clima molto caldo con picchi fino a 40° in Val Padana. Previsti 32° a Torino e 34° a Milano.



Nord Est

Giornata caldissima e soleggiata pressoché ovunque, al netto di peggioramenti pomeridiani sui rilievi alpini, a cui potrebbero fare seguito fenomeni piovosi. Massime in ulteriore aumento, con 31° a Venezia e 38° a Bologna.



Centro

Sole diffuso su ogni settore, accompagnato da clima afoso e temperature in ascesa. Clima particolarmente rovente in Sardegna, con punte fino a 40° nelle zone più interne. A Roma e Firenze si preannunciano 37°.



Sud e Isole

Cielo sereno su tutto il Mezzogiorno, dove la stabilità atmosferica porta con sé afa e valori oltre i 40°, specie in Puglia. Attesi 36° a Palermo e 33° a Bari.

Ferragosto meno bollente, le previsioni meteo

Ma è tempo di dare un occhio anche alle previsioni di Ferragosto, per molti il clou delle vacanze estive. Secondo gli esperti de ILMeteo.it "le notizie per tale periodo sono piuttosto confortanti". Nel senso che ci sarà sole su gran parte d'Italia, senza l'incubo delle temperature da forno. Il fatto è che arriva l'anticiclone delle Azzorre a sostituire il bollente sub tropicale di questi giorni. L'unico problema, sottoliena il meteorologo Stefano Rossi, è che "a differenza dell'alta pressione nord africana, quella delle Azzorre non riesce quasi mai a garantire una totale ed assoluta stabilità atmosferica".

Quindi, se potremo finalmente uscire dal forno di questi giorni, non sono del tutto scongiurati i temporali pomeridiani, specie al Nord e a ridosso dei rilievi alpini e prealpini. "Qualche nube di passaggio sarà possibile sul resto del Nord e sulle dorsali appenniniche centro settentrionali. Nessun problema invece sui settori pianeggianti e lungo i litorali specie quelli centro meridionali dove il sole dominerà quasi indisturbato salvo la presenza di innocue e timide velature".