Roma, 22 giugno 2019 - Riecco il sole. Dopo il maltempo con i violentissimi rovesci che hanno investito il Nord Italia nella prima metà del weekend, le previsioni meteo di domani, domenica 23 giugno, annunciano bel tempo praticamente ovunque. Gli esperti del iLMeteo.it fanno sapere che potrebbero esserci alcuni residui acquazzoni pomeridiani nel Triveneto, ma per il resto "tornano a salire le temperature specie al Centro Nord, preludio all'annunciata ondata di caldo prevista per la prossima settimana".

Le condizioni di stabilità caratterizzeranno la giornata anche al Centro Sud: a confermarlo è anche 3BMeteo, che parla tuttavia della possibilità di assistere "alla formazione di qualche annuvolamento cumuliforme" sulla dorsale appenninica, in presenza di qualche temporale lampo nel pomeriggio.



Archiviata la tregua, salgono nuovamente le temperature al Centro Nord, mentre nel Mezzogiorno le massime vanno verso una temporanea e lieve discesa. Ci attende nel complesso una domenica decisamente estiva ma non opprimente, che si farà apprezzare soprattutto alla luce dell'ondata di caldo in arrivo da lunedì 24 giugno, quando l'anticiclone africano infuocherà l'Italia con valori costantemente vicini ai 40°.

Brutta notizia #meteo: aggiornamenti sull'ondata di caldo dal 24 Giugno https://t.co/qT1rWwsUYL — 3B Meteo (@3BMeteo) June 19, 2019

Previsioni del tempo di domenica 23 giugno

Nord Ovest

A parte qualche nuvola pomeridiana sull'arco alpino, torna a splendere il sole su tutte le regioni. Il bel tempo spinge di nuovo il termometro verso l'alto, anche se il caldo rimane ancora entro limiti sopportabili. Previsti 30° a Milano e Torino.



Nord Est

Tempo soleggiato e poco nuvoloso anche nei settori di Nord Est, ad eccezione di possibili rovesci pomeridiani sui rilievi di Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia. In decisa risalita le temperature, con massime di 28° a Venezia e 32° a Bolzano



Centro

Più nuvoloso in mattinata sul versante adriatico, per il resto si prospetta una domenica di sole, con al massimo qualche rapido rovescio pomeridiano sull'Appennino. Bel tempo anche in Sardegna. Il caldo fa la voce grossa soprattutto in Toscana e Lazio: 33° a Firenze e 32° a Roma.



Sud e Isole

Bel tempo e clima estivo al Sud, nonostante il lieve calo termico attenui un po' la sensazione di calore. Nel pomeriggio possibili temporali nelle aree più interne, in corrispondenza della dorsale appenninica. Massime intorno ai 33° a Bari e Palermo.