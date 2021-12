Le previsioni meteo di domani annunciano che domenica 12 dicembre sarà caratterizzata da un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche, cosa che farà da preludio a una robusta rimonta anticiclonica nei giorni a venire. Tuttavia, il finale di weekend non sarà asciutto al cento per cento: benché in allontanamento dall'Italia, il vortice invernale lascerà dietro di sé un po' di instabilità residua su alcune zone del Centro Sud.



Il team de iLMeteo.it scrive che domenica un "ulteriore movimento verso levante dell'alta pressione" garantirà una giornata molto soleggiata, ma comunque fredda, "su tutto il Nord e gran parte del Centro, specie l'area tirrenica". Su Abruzzo, Molise e buona parte del Sud il tempo rimarrà incerto soprattutto al mattino, con le ultime piogge sparse e qualche ulteriore nevicata a quote collinari. Secondo i meteorologi questi fenomeni sono destinati a estinguersi quasi ovunque già nelle prime ore del pomeriggio, lasciando spazio a gradevoli schiarite.

Stando agli ultimi aggiornamenti, da lunedì 13 dicembre freddo e neve dovrebbero prendersi una piccola pausa. A mettere (temporaneamente) nell'angolo il maltempo sarà "un'imponente rimonta anticiclonica, che si impadronirà di tutto il comparto europeo occidentale", comunica il sito di 3BMeteo. La prossima settimana trascorrerà dunque all'insegna del sole, che verrà accompagnato da un complessivo rialzo delle temperature nelle ore centrali della giornata. La combinazione di alta pressione e stagione invernale avrà anche qualche effetto collaterale: la formazione di spessi banchi di nebbia, che al mattino invaderanno la Pianura Padana e le valli del Centro, riducendo la visibilità.

Le previsioni meteo di domenica 12 dicembre

Nord Ovest

Generali condizioni di bel tempo, in un contesto climatico invernale. Estese gelate al mattino presto in Pianura Padana. Temperature massime: 11° a Genova, 8° a Torino, 5° a Milano.



Nord Est

Giornata fredda ma soleggiata su tutte le regioni, a parte qualche nevicata verso sera sui rilievi altoatesini di confine. Temperature massime: 7° a Bolzano, Bologna e Venezia.



Centro e Sardegna

Ultime note instabili in Abruzzo, con precipitazioni sparse e nevicate a quote collinari, in esaurimento nel pomeriggio. Cielo sereno altrove. Temperature massime: 13° a Cagliari, 9° a Firenze, 10° a Roma.



Sud e Isole

Al mattino piogge residue e qualche spruzzata di neve in collina tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, seguite da schiarite. Soleggiato in Campania. Temperature massime: 11° a Napoli e Bari, 14° a Palermo.