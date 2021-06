Roma, 21 giugno 2021 - Sono in arrivo giornate di caldo africano, con picchi fino a 45 gradi. Le previsioni meteo lasciano poco spazio all'immaginazione: l'ondata di calore proveniente dal deserto Sahara investirà tutta l'Italia e durerà almeno fino a metà della settimana per effetto dell'espansione dell'anticiclone presente sopra l'area del nord Africa.

Le temperature sono al rialzo ovunque lungo la Penisola con le massime che - secondo il sito iLMeteo.it - potrebbero raggiungere i 45 gradi al Sud. Il fenomeno in corso su gran parte delle regioni è la prima grande ondata di calore dell'estate e inizia proprio nel giorno del solstizio estivo. Lunedì 21 giugno è previsto che si superino i 40 gradi in Sicilia, con un picco di 42°C a Siracusa, oppure in Puglia con 40°C sul Gargano (a Foggia). E nei giorni successivi il caldo aumenterà ulteriormente.

Nei prossimi giorni, partendo dal Nord, si toccheranno punte di 36°C in Lombardia e Veneto (Mantova e Verona), 37°C in Emilia Romagna (Bologna e Ferrara), scendendo al Centro 39°C sono attesi sulle Marche (Macerata), 37-38°C invece su Toscana e Umbria (Firenze e Perugia).

Il Sud sarà invece la zona d'Italia più bollente durante la settimana. In Sicilia sono attesi 45°C a Siracusa, in Calabria 40°C a Catanzaro e in Puglia 42-44°C tra Foggia e Bari. Sul resto delle regioni i valori rimarranno comunque sopra i 30°C come i 34°C di Roma e di molte città venete, lombarde e sarde. Le precipitazioni risulteranno davvero poche e più probabili su Val d'Aosta e alto Piemonte dove si manifesteranno sotto forma di temporali, anche molto forti.

Quando finirà il caldo africano

La canicola andrà avanti per giorni, almeno fino a metà settimana. Secondo 3B Meteo una tregua potrebbe arrivare nel weekend, merito di una "saccatura depressionaria in transito sull'Europa centrale" che dovrebbe portare un fronte più organizzato: un calo delle temperature è stimato soprattutto al Nord, anche se dovrebbe coinvolgere un po' tutta l'Italia. Da monitorare ora l'evolversi della situazione nelle prossime ore, mancando ancora diversi giorni al fine settimana, per avere modelli via via più accurati.

Le temperature massime città per città

Siracusa 45 gradi

Foggia 44 gradi

Bari 42 gradi

Catanzaro 40 gradi

Macerata 39 gradi

Firenze 38 gradi

Bologna 37 gradi

Perugia 37 gradi

Ferrara 37 gradi

Mantova 36 gradi

Verona 36 gradi

Napoli 35 gradi

Palermo 35 gradi

Roma 34 gradi

Bolzano 34 gradi

Ancona 34 gradi

Milano 32 gradi

Trento 31 gradi

Cagliari 30 gradi

Torino 30 gradi