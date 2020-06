Le previsioni meteo di domani, venerdì 26 giugno, tracciano la strada verso un weekend bollente. Un campo anticiclonico di matrice sub-tropicale sta marciando deciso sull'Italia, delineando un fine settimana caratterizzato dal dominio quasi assoluto del sole (salvo qualche temporale sui rilievi settentrionali) e da temperature diffusamente calde, se non caldissime.



Andando con ordine, il team de iLMeteo.it scrive che nella giornata di venerdì l'aumento della pressione porterà il bel tempo su tutto il Paese, confinando l'instabilità solo sulle Alpi, dove potranno scoppiare temporali sparsi a partire dal pomeriggio. Parallelamente, le temperature cresceranno quasi ovunque, con valori massimi prossimi o superiori ai 30° in diverse città, tra cui Milano, Torino, Bolzano, Firenze, Roma, Napoli e Bari. Ma è nei due giorni successivi, dicono i meteorologi, che l'escalation termica si manifesterà in modo più eclatante, con picchi fino a 34° sabato e punte di 36-37° domenica al Nord (Emilia Romagna), al Centro (Toscana) e al Sud (Puglia e Sicilia).

(L'articolo prosegue dopo la mappa)

Sempre per quanto riguarda il weekend, gli esperti di 3BMeteo segnalano ancora alcuni fenomeni temporaleschi sulla fascia alpina, che verso sera potranno sconfinare localmente sull'alta Val Padana. Altrove continuerà invece a prevalere il sole, con al massimo qualche nuvola in più sugli Appennini centro-meridionali.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 26 giugno

Nord Ovest

Situazione sempre più stabile in pianura, con qualche nube al mattino e poi cielo sempre più soleggiato. Dal pomeriggio temporali sull'arco alpino. Clima caldo: 29° a Milano e Torino.



Nord Est

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo rovesci o temporali pomeridiani sulle Alpi, in attenuazione verso tarda sera. Previsti 32° a Bologna e 26° a Venezia.



Centro

Qualche innocuo annuvolamento sulle zone montuose più interne, per il resto intenso soleggiamento, specie lungo le coste. Temperature in ascesa: 32° a Firenze e 30° a Roma.



Sud e Isole

Alta pressione sugli scudi, con annesse condizioni di bel tempo e temperature pienamente estive su tutti i settori. Massime in crescita, con 30° a Napoli, Bari e Palermo.