Previsioni meteo venerdì 8 luglio 2022: temporali e stop al caldo estremo

Per venerdì 8 luglio previste piogge al centro sud e caldo in diminuzione

Roma, 7 luglio 2022 - Le previsioni meteo di venerdì 8 luglio, confermano una giornata piovosa su una parte dell'Italia, in abbinamento con un calo delle temperature che regalerà un po' di tregua dalla canicola di stampo africano. Per quanto destinata ad esaurirsi in tempi stretti, l'incursione instabile avrà ripercussioni benefiche anche sul weekend, che promette condizioni estive e soleggiate ma senza caldo esagerato.



Come riporta il sito di 3BMeteo, venerdì la perturbazione atlantica giunta in queste ore sul Triveneto si sposterà verso Sud, coinvolgendo le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali con rovesci a volte intesi. Dopo un'iniziale fase turbolenta tra la notte e le prime ore della mattina su Marche, Abruzzo e Appennino centrale, nel pomeriggio il fronte si concentrerà sulle zone interne del Sud peninsulare, sulla Calabria e sulla Sicilia settentrionale, con locali temporali accompagnati da nubifragi, grandinate e colpi di vento. L'afflusso di correnti più fresche, continuano gli esperti, favorirà un drastico ridimensionamento dei termometri nelle aree colpite dal maltempo, con la colonnina di mercurio in discesa di 8-10 gradi. Sul medio-alto Tirreno e al Nord ci sarà invece prevalenza di sole con massime intorno ai 28-32 gradi, ma in un contesto climatico decisamente più godibile per la mancanza di afa.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per venerdì 8 luglio allerta arancione per rischio temporali e idrogeologico sul Molise orientale e su buona parte della Puglia. Allerta gialla, inoltre, su Calabria, Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio e restanti parti di Molise e Puglia.

Per quanto riguarda il fine settimana, il team de iLMeteo.it anticipa un deciso cambio di regime circolatorio grazie al gradito ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, che metterà momentaneamente fine al caldo esagerato di queste settimane. Tra sabato 9 e domenica 10 luglio il tempo risulterà stabile e soleggiato quasi ovunque con massime in ulteriore calo e temperature di nuovo in linea con le medie stagionali.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 8 luglio

Nord Ovest

Soleggiato su tutte le regioni, con un clima secco e ventoso. Temperature massime: 29° a Genova e Torino, 32° a Milano.



Nord Est

Cielo prevalentemente limpido grazie ai venti settentrionali, a parte qualche nube in più sulle Alpi. Temperature massime: 31° a Bolzano, 30° a Bologna, 29° a Venezia.



Centro e Sardegna

Bel tempo fin da subito su Sardegna, Toscana, Lazio e Umbria. Instabile con piogge sul versante Adriatico (specie in Abruzzo), in miglioramento dal pomeriggio. Temperature massime: 30° a Cagliari e Firenze, 32° a Roma.



Sud e Isole

Rovesci e temporali a tratti intesi, in particolare nelle aree più interne. In Sicilia temporali sui settori settentrionali; schiarite altrove. Temperature massime: 31° a Napoli, 26° a Bari, 30° a Palermo.