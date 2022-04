Previsioni meteo, venerdì temporali sulle Alpi. Nel weekend pioggia e neve: ecco dove

Le previsioni meteo di domani, venerdì 8 aprile, descrivono una situazione piuttosto stabile e soleggiata in gran parte dell'Italia, ma con tempo in leggero peggioramento sui rilievi alpini. Nel weekend un flusso di aria fredda di origine polare punterà il Mediterraneo, creando i presupposti per una serie di disturbi sulle regioni di Nord Est e sulla fascia adriatica.

Il team de iLMeteo.it segnala che venerdì un impulso perturbato proveniente dal Nord Europa innescherà un progressivo aumento della nuvolosità sulle Alpi e sulle Prealpi, con successivi rovesci anche a carattere temporalesco a partire dal pomeriggio. Entro sera i fenomeni potrebbero estendersi in modo occasionale sulle pianure medio-alte, specie dalle parti del Triveneto. Il resto del Paese beneficerà invece di un rinforzo dell'alta pressione che regalerà generali condizioni di bel tempo, ad eccezione di una maggiore nuvolosità accompagnata da sporadici piovaschi sull'Appennino centrale. Il clima resterà ventoso quasi ovunque, ma con temperature gradevoli e punte di 22-23 gradi in diverse città da Nord a Sud.

Come confermano anche gli esperti di 3BMeteo, durante il weekend delle Palme il transito di un rapido fronte freddo porterà un calo termico e una crescita dell'instabilità in alcune aree dello Stivale. Sabato 9 aprile si attendono rovesci, temporali e occasionali grandinate sulla Lombardia orientale, sui settori di Nord Est e sul medio Adriatico, con possibili sconfinamenti al Sud. Secondo il sito, la neve cadrà sulle Alpi e sugli Appennini, con fiocchi in discesa fino a quote collinari sui rilievi emiliani. Domenica 10 aprile le precipitazioni dovrebbero infine concentrarsi sul medio-basso Adriatico e al Sud, abbassando il limite delle nevicate anche sulle montagne della Calabria. Salvo qualche addensamento sui rilievi alpini centro-orientali, al Centro-Nord tornerà a prevalere il sole.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 8 aprile

Nord Ovest

Tempo in peggioramento con rovesci sparsi sulle Alpi, localmente in estensione sull'alta Lombardia verso sera. Nubi irregolari in Liguria; più soleggiato altrove. Temperature massime: 17° a Genova, 22° a Torino, 23° a Milano.



Nord Est

Nuvoloso sul Alpi e Prealpi, con piogge e locali temporali dal pomeriggio. Asciutto sugli altri settori, ma con locali peggioramenti in serata sulle zone di pianura. Temperature massime: 24° a Bolzano, 23° a Bologna, 17° a Venezia.



Centro e Sardegna

Cielo prevalentemente sereno su tutte le regioni, salvo qualche addensamento con locali piovaschi sugli Appennini, specie in alta Toscana. Temperature massime: 20° a Cagliari, 18° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Giornata all'insegna dell'alta pressione, con bel tempo su tutto il Meridione, a parte un po' di nubi di passaggio tra Campania e Calabria. Temperature massime: 19° a Napoli, 22° a Bari, 20° a Palermo.