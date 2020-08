Le previsioni meteo di sabato 8 agosto confermano l'ulteriore scatto in avanti dell'alta pressione, che tornerà a dettare legge su gran parte dell'Italia. Ciononostante al Sud ci sarà nuovamente spazio per qualche temporale, scenario che dovrebbe persistere fino al termine del weekend.



Secondo il team de iLMeteo.it, nella giornata di sabato le regioni meridionali risentiranno ancora degli effetti dell'ultimo vortice ciclonico, il cui lento transito verso la Grecia provocherà alcuni residui acquazzoni soprattutto lungo i settori tirrenici (dettagli come sempre in fondo all'articolo). Il tutto, aggiungono i meteorologi, "sarà accompagnato da una ventilazione ancora piuttosto importante dai quadranti settentrionali con mare localmente mosso, in particolare lo Ionio, il basso Tirreno e l'Adriatico".



Sul resto del paese prevarranno invece il sole e valori termici abbondantemente oltre i 30°, seppur in presenza di isolati rovesci sulle Alpi.

Il sito di 3BMeteo completa il quadro di questo fine settimana anticipando che domenica 9 agosto il cielo continuerà a essere sereno o poco nuvoloso al Centro Nord, mentre al Sud persisterà una certa variabilità. Entrando nello specifico, gli esperti parlano di "fenomeni isolati al mattino e più diffusi nelle ore centrali anche a carattere di forte temporale, specie su Basilicata, Calabria, Sicilia e Campania". Quanto alle temperature, si preannuncia un altro incremento dei valori massimi che, che stando a iLMeteo.it, si spingeranno verso i 34-35° al Nord e oltre i 35-37° tra Toscana e Lazio.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 8 agosto

Nord Ovest

Tempo stabile e soleggiato ovunque, con al massimo qualche sporadico temporale pomeridiano sull'arco alpino della Lombardia. Temperature in rialzo, con 33° a Torino e 32° a Milano.



Nord Est

Bagno di sole su tutte le regioni, anche se non si escludono rapidi e improvvisi acquazzoni estivi sui comparti alpini del Trentino-Alto Adige. Salgono le massime: previsti 32° a Venezia e 35° a Bologna.



Centro

Alta pressione sugli scudi e diffuse condizioni di bel tempo, in un contesto climatico sempre più caldo. Punte di 36° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Residui di instabilità su bassa Campania, rilievi della Basilicata, Calabria tirrenica e coste messinesi, associati a temporali anche intensi. Altrove spazio per ampie schiarite. Attesi 32° a Napoli e 30° a Palermo.