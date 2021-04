Le previsioni meteo di domani, venerdì 30 aprile, descrivono per l'ennesima volta un'Italia divisa in due. Se al Nord continuerà a imperversare la pioggia, sul resto del Paese il rinforzo dell'alta pressione favorirà il bel tempo e l'aumento delle temperature. Lo scenario tenderà a ripetersi anche nel weekend del primo maggio, che vedrà opporsi nubifragi e clima estivo.



Il team de iLMeteo.it comunica che venerdì la perturbazione che sta colpendo l'Italia in queste ore muoverà verso levante. In conseguenza di ciò, si legge sul sito, avremo "una giornata meno perturbata per il Centro, mentre al Nord l'instabilità temporalesca sarà ancora all'ordine del giorno". In particolare, si attendono piogge e temporali a carattere sparso sulle regioni di Nord Ovest e su tutti i comparti alpini e prealpini. Contestualmente il sole prenderà il sopravvento al Sud e su gran parte del Centro (dettagli in fondo all'articolo), con l'aria calda proveniente dal Nord Africa che spingerà verso l'alto le colonnine di mercurio. Il rialzo termico assumerà contorni quasi estivi in Sicilia, dove i termometri lambiranno i 30 gradi.

Come confermano anche gli esperti di 3BMeteo, nel weekend l'Italia rimarrà spaccata tra "caldo africano e temperature anche prossime ai 30 gradi" da un lato e "forti temporali con grandine" dall'altro. Nello specifico, sabato 1 maggio, Festa dei lavoratori, il tempo peggiorerà dal pomeriggio un po' su tutto il Nord, con piogge, rovesci molto intensi e locali grandinate. Precipitazioni a carattere temporalesco sono previste anche su Toscane e Appennino centrale, bilanciate tuttavia da un ampio soleggiamento sul resto dello Stivale. Domenica 2 maggio il cielo sarà prevalentemente sereno su tutto il Centro Sud, mentre resisteranno residui di instabilità su Triveneto, rilievi alpini e pianure adiacenti.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 30 aprile

Nord Ovest

Al mattino piogge e locali temporali maggiormente concentrati tra Lombardia (specie rilievi alpini) e Liguria centro-orientale. Dal pomeriggio brutto tempo ovunque. Temperature massime: 14° a Genova, 18° a Torino e 17° a Milano.



Nord Est

Piogge e rovesci diffusi, in particolare su fascia alpina e prealpina. Nel pomeriggio tempo più asciutto e qualche schiarita tra basso Veneto ed Emilia Romagna. Temperature massime: 20° a Bolzano, 24° a Bologna, 18° a Venezia.



Centro

Nubi e qualche isolato piovasco sulla Toscana, per il resto cielo sereno o non troppo nuvoloso. Temperature massime: 22° a Cagliari e Firenze, 24° a Roma.



Sud e Isole

Tempo stabile e soleggiato sotto la spinta dell'anticiclone africano. Qualche velatura in più sulla Sicilia. Temperature massime: 26° a Napoli, 28° a Bari, 25° a Palermo.