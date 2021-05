Le previsioni meteo di domani, sabato 29 maggio, annunciano una giornata in prevalenza soleggiata, nonostante l'arrivo di qualche pioggia sul Nord Italia a partire dal pomeriggio. Nel complesso, si prospetta un weekend di maggio a trazione anticiclonica, ma non del tutto esente da qualche incertezza.



Il team de iLMeteo.it comunica che sabato il quadro atmosferico sarà influenzato in modo positivo dalla presenza dell'alta pressione sub-tropicale, che con un po' di fatica sta cercando di imporsi sul bacino del Mediterraneo. Questo significa che su gran parte del Paese il tempo sarà stabile, anche se non mancheranno nubi sparse, in aumento con il passare delle ore. Tra pomeriggio e sera, le condizioni tenderanno tuttavia a peggiorare sulle regioni settentrionali, a causa dell'ingresso di masse di aria fredda dal Nord Europa. Ne deriveranno precipitazioni su Alpi, Prealpi e rilievi appenninici (dettagli in fondo all'articolo), con fenomeni in occasionale estensione sulle vicine zone di pianura.

Come anticipato, l'anticiclone non riuscirà a garantire una giornata totalmente asciutta nemmeno nella seconda metà del weekend. Domenica 30 maggio, scrivono gli esperti di 3BMeteo, gli annuvolamenti si concentreranno maggiormente al Centro-Sud, portando locali rovesci su Lazio, Abruzzo, Campania, Molise e Puglia, in particolare nella aree interne. L'afflusso di venti freschi provocherà inoltre un generale calo delle temperature, più marcato al Nord e lungo il versante adriatico.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 29 maggio

Nord Ovest

Nubi sparse alternate ad ampi spazi soleggiati. Dal pomeriggio più coperto sui rilievi, con possibili temporali in serata sul basso Piemonte. Temperature massime: 20° a Genova, 25° a Torino e Milano.



Nord Est

Dopo un avvio asciutto e soleggiato, il cielo si copre su Alpi, Prealpi ed Appennino Emiliano, con temporali in discesa fino in pianura. Temperature massime: 26° a Bolzano e Bologna, 21° a Venezia.



Centro

Prima parte di giornata caratterizzata dal bel tempo, poi nel pomeriggio cresce in modo diffuso la nuvolosità. Sporadici piovaschi in serata su alta Toscana ed entroterra abruzzese. Temperature massime: 24° a Cagliari, 28° a Firenze, 26° a Roma.



Sud e Isole

Generali condizioni di bel tempo, ma con nuvole in aumento e qualche pioggia sparsa sulla Sicilia dal pomeriggio. Temperature massime: 27° a Napoli, 24° a Bari e Palermo.