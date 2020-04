Roma, 25 aprile 2020 - Le previsioni meteo di domani, domenica 26 aprile, descrivono una giornata prevalentemente di sole, ma comunque interessata da piogge e temporali in alcune zone d'Italia. Il team de iLMeteo.it scrive che nella giornata di domenica "l'atmosfera diverrà più turbolenta sulle Alpi, sulla Sardegna e sulla Sicilia con lo sviluppo di rovesci e temporali localmente forti". Sul resto del Paese l'alta pressione continuerà invece a garantire cielo sereno e clima asciutto, fatta eccezione per una rapida incursione della pioggia al mattino sul Veneto. Le temperature massime si manterranno nel complesso su valori superiori ai 20° C, ma in presenza di un lieve calo termico nelle regioni del Nord.

La mappa di 3bmeteo

Gli esperti di 3BMeteo completano il quadro segnalando che, superato il weekend, ci attende una nuova fase di incertezza per via di una circolazione umida e instabile che eroderà l'alta pressione. I meteorologi sottolineano che già lunedì 27 aprile al Sud avremo "nubi e qualche pioggia sin dal mattino sulle aree peninsulari tirreniche", oltre a un po' di instabilità diurna su isole maggiori, dorsale appenninica meridionale e Salento. Anche al Nord sono attesi rovesci e temporali dal pomeriggio sui rilievi alpini, "che potranno localmente sconfinare nelle ore serali alle adiacenti zone di pianura".

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 26 aprile

Nord Ovest

Piovaschi e isolati temporali sui rilievi alpini dal pomeriggio, altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Lieve calo termico, con 23° a Milano e 21° a Torino.



Nord Est

Bel tempo diffuso, salvo nuvole e occasionali piovaschi al mattino sul Veneto e peggioramenti pomeridiani sulle Alpi, con presenza di temporali. Previsti 19° a Venezia e 24° a Bologna.



Centro

Tempo stabile e soleggiato sulle regioni peninsulari, al netto di qualche innocua nube di passaggio. Più instabile sulla Sardegna, dove si preannunciano rovesci e temporali dal pomeriggio. Clima mite: 23° a Firenze e 21° a Roma.



Sud e Isole

Addensamenti e precipitazioni sparse già dal mattino in Sicilia (specie sui settori centro settentrionali). Altrove prevalenza di sole, con annuvolamenti solo nelle ore serali. Attesi 19° a Napoli e 20° a Palermo.