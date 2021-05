Le previsioni meteo di domani, sabato 15 maggio, descrivono una situazione ancora in parte condizionata dal maltempo in diverse zone d'Italia, con piogge in agguato specialmente nella prima metà di giornata. L'avvio di weekend traballante sarà tuttavia seguito da una rimonta dell'alta pressione, che domenica restituirà il sole in diverse regioni.



Il team de iLMeteo.it scrive che sabato la perturbazione si allontanerà progressivamente dall'Italia, lasciando però una serie di strascichi temporaleschi già dal mattino sul Triveneto e sulle regioni del Sud, Sicilia esclusa. Sul resto del Paese il tempo sarà invece più asciutto e soleggiato (dettagli in fondo all'articolo) almeno fino al pomeriggio, quando nuovi rovesci e temporali si distribuiranno sull'arco alpino, con locali sconfinamenti sulla pianura veneta. Contestualmente le precipitazioni inizieranno via via ad attenuarsi sul Meridione.

Domenica 16 maggio il bel tempo tornerà a imporsi al Sud, mentre resisterà una certa variabilità al Centro Nord. A tale riguardo, gli esperti di 3BMeteo avvertono che dopo un avvio mediamente più asciutto sui settori settentrionali, dal pomeriggio si assisterà a un peggioramento sulle Alpi, con piogge destinate a sconfinare sull'alta Pianura Padana. Alcuni rovesci potranno invece interessare Toscana, Umbria e Lazio, specie al mattino e nelle zone più interne, sebbene non si escludano schiarite nel corso della giornata.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 15 maggio

Nord Ovest

Prevalenza di sole al mattino, poi dal pomeriggio nubi in arrivo su Alpi e Prealpi, accompagnate da piovaschi (più isolati sui rilievi lombardi). Temperature massime: 16° a Genova, 19° a Torino e 20° a Milano.



Nord Est

Subito tempo instabile sul Triveneto, con rovesci e temporali sparsi. Nel pomeriggio fenomeni più frequenti sui rilievi, con sconfinamenti sulle pianure venete. Più asciutto e soleggiato in Emilia Romagna. Temperature massime: 22° a Bolzano, 23° a Bologna, 17° a Venezia.



Centro

Più nuvoloso al mattino sull'alta Toscana, per il resto cielo sereno o non troppo nuvoloso, salvo isolati piovaschi al pomeriggio sulle aree appenniniche. Temperature massime: 21° a Cagliari e Firenze, 22° a Roma.



Sud e Isole

Al mattino tempo instabile con rovesci e temporali su tutte le regioni peninsulari, in esaurimento dal pomeriggio. Soleggiato in Sicilia. Temperature massime: 20° a Napoli e Bari, 21° a Palermo.