Previsioni meteo: verso il picco del caldo. Poi raffica di violenti temporali: ecco dove

Roma, 5 agosto 2022 - Si intravede la fine di questa ennesima ondata di calore , con una nuova raffica di violenti temporali , secondo gli esperti di previsioni meteo . Aria più fresca dunque in arrivo, ma il bilancio di questi mesi, tra temperature anomale e siccità, resta drammatico.

I dati pubblicati ogni mese dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Isac-Cnr) sanciscono che i primi sette mesi dell'anno proiettano il 2022 come il più caldo di sempre . Luglio appena concluso ha fatto registrare un +2,26 gradi sopra la media italiana dal 1800 (da quando vengono rilevati i dati) ad oggi e nel complesso i primi 7 mesi dell'anno fanno registrare un +0,98 gradi. "Se il 2022 finisse adesso sarebbe l'anno più caldo di sempre", ha commentato all'Ansa Michele Brunetti dell'Isac-Cnr.

Il 10 maggio scorso per l'Italia è iniziata una delle peggiori e lunghe fasi calde degli ultimi anni, forse più intensa anche di quella dell'Estate 2003, con numerosi record di caldo polverizzati. Ben cinque ondate di calore africano hanno investito il nostro paese senza significative interruzioni, con temperature vicine o superiori ai 40°C all'ombra: siamo più caldi di alcune zone del Marocco, abbiamo il mare bollente quasi come il Mar Rosso ed il Golfo Persico. Da non scordare inoltre lo zero termico che ha raggiunto i 5.000 metri e che stabilmente si è posizionato sui 4.800 metri da metà luglio, portando valori positivi di temperatura anche sul Monte Bianco, la montagna più alta d'Europa.

Comunque a breve si potrà tornare a respirare un po', anche se bisognerà prestare attenzione ai fenonemi intensi. Una rapida incursione di aria leggermente più fresca dalla Svezia provocherà dunque dei temporali ad iniziare dal Nord : i fenomeni potranno essere anche intensi a causa dello scontro con l'aria umida, appiccicosa e calda presente al momento nel catino padano.

IlMeteo.it conferma che l'attuale ondata di calore sarà molto intensa, ma di durata inferiore rispetto alle precedenti: al Nord avremo un calo delle temperatura già domenica, al Centro da lunedì e probabilmente da martedì torneremo a respirare anche al Sud, pure con qualche pioggia sparsa. In sintesi, nelle prossime 24-36 ore vivremo l'apice del caldo con picchi di 38-40 gradi all'ombra, in particolare su Pianura Padana, Toscana, Umbria e Lazio: domani qualche primo temporale potrebbe già raggiungere le pianure del Nord, specialmente dal pomeriggio verso il Triveneto.

Temperature e precipitazioni nei prossimi giorni

Anche 3bmeteo ribadisce che "ola presenza di aria molto calda e umida potrà altresì favorire fenomeni rapidi ma violenti, a carattere di nubifragio con grandine talora di grosse dimensioni e improvvise raffiche di vento. Qualche improvviso temporale potrà interessare anche il Centro Sud, in particolare Appennino, Campania, Calabria e Sicilia". E la prossima settimana, ci sarà anche maggiore dinamicità atmosferica , avverte Ferrara. "Ci attendiamo dunque temporali con maggiore frequenza lungo lo Stivale, in primis sulle aree montuose, ma con locale interessamento anche di pianure e coste; anche in questo frangente saranno possibili fenomeni violenti".