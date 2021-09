Le previsioni meteo di domani, sabato 11 settembre, annunciano un inizio di weekend all'insegna delle precipitazioni abbondanti sulle regioni meridionali. La "colpa" è del vortice di bassa pressione che si è posizionato sulla Sardegna e che nelle prossime ore muoverà verso Sud, prima di abbandonare definitivamente l'Italia.



Il team de iLMeteo.it avvisa che sabato il tempo sarà instabile fin dal mattino "su gran parte del Sud, specialmente sulla Sicilia, sulla Calabria e sull'area ionica della Puglia". Qui rovesci e temporali saranno diffusi nel corso di tutta la giornata, con un atteso inasprimento dei fenomeni tra pomeriggio e sera, quando locali nubifragi e alluvioni lampo potrebbero colpire in particolar modo parte della Calabria e della Basilicata (ulteriori dettagli in fondo all'articolo). Sul resto del Paese, proseguono gli esperti, "il quadro meteorologico si manterrà decisamente più tranquillo", al netto di qualche temporale improvviso sulle Alpi. Un discorso che vale anche per la Sardegna, che dopo un venerdì turbolento tornerà a godere di ampi spazi soleggiati.



Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 11 settembre

Nellail vortice saluterà l'Italia, concedendo di nuovo all'alta pressione il ruolo da protagonista. A tale riguardo, 3BMeteo specifica che"una residua instabilità si attarderà al mattino sulle estreme regioni meridionali, con piogge e qualche rovescio tra Calabria ionica ed est Sicilia".potrebbero poi proseguire nel corso della giornata (anche in Salento), esaurendosi infine in serata. Altrovein maniera (quasi) indisturbata, accompagnato damolto gradevoli.Molte nuvole sparse, ma in un contesto prevalentemente asciutto e a tratti soleggiato. Qualche rovescio pomeridiano sui settori alpini centrali, specie di confine. Temperature massime: 27° a Genova e Torino, 29° a Milano.Annuvolamenti alternati a schiarite, con possibili temporali in arrivo nel pomeriggio sui comparti montuosi di confine del Triveneto. Temperature massime: 30° a Bolzano e Bologna, 26° a Venezia.Avvio molto coperto su Lazio, Umbria e Abruzzo; più soleggiato su Toscana e Marche. Nel pomeriggio nubi più concentrate sul versante adriatico. In Sardegna qualche precipitazione residua al mattino sui settori orientali. Temperature massime: 29° a Cagliari, 31° a Firenze, 30° a Roma.Tempo instabile su quasi tutte le regioni, con rovesci e temporali sparsi. Dal pomeriggio fenomeni più intensi (possibili nubifragi) su Nord Est della Sicilia e comparto ionico di Calabria e Basilicata. Temperature massime: 22° a Napol, 26° a Bari, 27° a Palermo.