Le previsioni meteo di domani, domenica 19 aprile, confermano una chiusura di weekend all'insegna del caldo, ma anche della pioggia. L'arrivo di una perturbazione collegata a un vortice di bassa pressione spagnolo farà peggiorare il tempo sui settori centrali dell'Italia, accompagnandoci verso un inizio di settimana atrettanto incerto.



Il team de iLMeteo.it spiega che domenica l'incremento della nuvolosità porterà nuove precipitazioni prima sulla Sardegna e poi sul resto delle regioni centrali, specie in prossimità delle zone tirreniche. Anche al Nord il cielo sarà più coperto rispetto ai giorni scorsi, ma al netto di qualche possibile pioggia sulle Alpi, non mancheranno generose schiarite a illuminare la giornata. Situazione piuttosto tranquilla anche al Sud, in presenza tuttavia di crescenti addensamenti con il passare delle ore.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 19 aprile

Sul fronte climatico, lesubiranno unnelle aree colpite dal brutto tempo, ma nel complesso il termometro continuerà a registrare valori abbondantemente miti per la stagione. In particolare, come accaduto sabato, vengono segnalatiin quasi tutte le città ein alcune zone interne della Sicilia.Gli esperti di 3BMeteo anticipano che l'inizio dellasarà caratterizzato da unaancora più marcata, per via di un vortice ciclonico che si farà strada sul Mediterraneo. Traavremo quindi nubi, piogge e anchesu quasi tutta Italia, con un contestuale raffrescamento delle temperature.Nuvolosità in aumento su Liguria e rilievi alpini, con deboli piogge nel corso della giornata; più soleggiato altrove. Clima molto mite, con 25° a Milano e Torino.Cielo parzialmente nuvoloso in presenza comunque di belle schiarite e temperature a tratti simil-estive, con picchi fino a 27° in Alto Adige. Previsti 18° a Venezia e 25° a Bologna.Avvio bagnato in Sardegna, poi deboli piogge estensione sulle regioni peninsulari tra pomeriggio e sera. Attesi 23° a Firenze e Roma.Tempo prevalentemente stabile, ma con nubi in aumento su Puglia e tirreniche. Diffuso soleggiamento in Sicilia. Massime in aumento: 23° a Napoli e 26° a Palermo.