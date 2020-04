Clima molto mite per tutto il, ma con alcuni disturbi in agguato. Lo dicono le, che per la giornata di domani,, annunciano l'arrivo di deboli precipitazione sull'Italia, in un contesto che si conferma tuttaviaNello specifico, il team de iLMeteo.it avvisa che sabato l'comincerà ad accusare un primo, provocando unsoprattutto su Sardegna, Liguria e regioni centrali. Il risultato del progressivo compattamento del fronte nuvoloso non sarà eclatante, ma produrrà comunquesull'isola nel pomeriggio e in serata su Lazio, Abruzzo e Molise. Sul resto del Paese continuerà invece a prevalere il sole, in presenza di temperaturesu molte città, esulla Sicilia interna.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 18 aprile

I meteorologi sottolineano poi checi attende un ulteriore. A tale proposito, gli esperti di 3BMeteo comunicano che l'instabilità di casa sulla Sardegna tenderà ad allargarsi sulla Penisola, causando "nubi in aumento sulle regioni tirreniche con qualche isolata pioggia in serata tra bassa Toscana e Lazio". Andrà decisamente meglio altrove, sebbene il sito de iLMeteo.it aggiunga laa bagnare le Alpi e l'Emilia Romagna.Cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, ma con addensamenti via via più spessi sulla Liguria. Clima caldo: previsti 25° a Milano e Torino.Tempo per lo più soleggiato, con qualche nuvola in transito nel corso della giornata, ma in assenza di fenomeni degni di nota. Attesi 25° a Bologna e 17° a Venezia; punte di 27° a Bolzano.Partenza nuvolosa con piogge sparse sulla Sardegna, poi irregolarità a seguire sulle regioni tirreniche. Temperature in aumento, con 22° a Roma e 24° Firenze.Ampio soleggiamento su tutto il Meridione, con qualche nube in arrivo in serata lungo il Tirreno. Massime sui 22° a Palermo; 20° a Napoli e Bari.