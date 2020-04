Dopo la breve parentesi artica, il caldo torna a bussare alle nostre porte. Le previsioni meteo di domani, venerdì 17 aprile, evidenziando il riaffermarsi sull'Italia di una vasta area di alta pressione, che oltre a stabilizzare il tempo provocherà un'escalation termica su tutte le regioni.



Il team de iLMeteo.it comunica che venerdì il cielo sarà molto soleggiato da Nord a Sud, fatta eccezione per qualche annuvolamento a carattere locale, comunque privo di conseguenze piovose (i dettagli li trovate come sempre in fondo all'articolo). Contestualmente i termometri "supereranno i 20°C su gran parte delle città di pianura", con picchi particolarmente elevati "sulle vallate del Trentino Alto Adige", dove a Bolzano si raggiungeranno i 27°.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 17 aprile



Nel corso del weekend i meteorologi sottolineano che l'anticiclone potrebbe mostrare(causando deboli piogge sparse), ma ciononostante i venti caldi meridionali renderanno il, sia di giorno che di notte. A tale proposito gli esperti di 3BMeteo segnalano che le temperature "guadagneranno alcuni gradi rispetto alle 24 ore precedenti, con massime sui 24-26°C su Val Padana, centrali tirreniche e Puglia". Ancora più generose le stime de iLMeteo.it, secondo cui si potranno addirittura toccarein alcune zone interne di Sardegna e Sicilia.Qualche annuvolamento specie al mattino sulla Liguria (dove farà anche più fresco), per il resto cielo sereno e temperature stabilmente sopra i 20°. Previsti 24° a Milano e Torino.Ampio soleggiamento su tutte le regioni, con al più qualche innocua velatura sui monti. Temperature in aumento, con 17° a Venezia e 23° a Bologna.Velature in transito sulle coste della Toscana e della Sardegna tirrenica, ma in un contesto generalmente sereno o poco nuvoloso. Clima mite, con 24° a Firenze e 21° a Roma.Cielo prevalentemente soleggiato su tutto il Meridione, salvo qualche nube di poco conto sul versante tirrenico. Attesi 21° a Napoli e Palermo.