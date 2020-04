Le previsioni meteo di domenica 5 aprile, la Domenica delle Palme, non riservano brutte sorprese: l'alta pressione si sta estendendo progressivamente su tutta l'Italia, assicurando una chiusura di weekend stabile e soleggiata. Soltanto al Sud persisterà ancora un po' di nuvolosità, ma si tratta anche in questo caso di fastidi destinati a scomparire nei prossimi giorni.



Entrando più nello specifico, gli esperti di 3BMeto comunicano che domenica avremo ancora una bella giornata di sole al Nord, al netto di qualche innocuo addensamento al mattino su Alpi e Prealpi. Quadro atmosferico pressoché identico anche al Centro, mentre le regioni meridionali saranno interessante da annuvolamenti irregolari, in particolare su Puglia, Basilicata e Calabria. Il rischio di pioggia sembra comunque essere minimo, fatta eccezione per qualche modesta precipitazione in dirittura d'arrivo sulla Calabria ionica.

In generale prosegue anche la rimonta termica, con temperature in ulteriore aumento e massime fino a 20-21° specie nei settori centro-settentrionali dello Stivale.



Il team de iLMete.it sottolinea poi che nel corso della settimana che ci condurrà alla Pasqua il tempo migliorerà anche al Sud, per merito del gigantesco scudo protettivo messo in campo dall'anticiclone. L'ampio soleggiamento, aggiungono i meteorologi, sarà caratterizzato da un cielo quasi completamente privo di nuvole e valori termici che saliranno via via sopra le medie del periodo.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 5 aprile

Nord Ovest

Un po' di nuvole al mattino su Alpi e Prealpi (ma senza pioggia), per il resto prevalenza di sole e temperature primaverili. Previsti 18° a Torino e 19° a Milano.



Nord Est

Bel tempo diffuso su tutte le regioni, con al più qualche innocua nuvola di passaggio nel pomeriggio a ridosso dei rilievi. Clima mite, con 17° a Venezia e 18° a Bologna.



Centro

Tempo stabile e soleggiato, con bassissima presenza di nuvole. Temperature in generale rialzo, con punte di 20° a Firenze e 21° a Roma.



Sud e Isole

Residui annuvolamenti sui settori ionici, con possibili deboli precipitazioni in Calabria. Termometro in ascesa, con 19° a Palermo e 20° a Napoli.