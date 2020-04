Le previsioni meteo di sabato 4 aprile riportano la primavera al centro della scena. Come anticipato dai precedenti bollettini, un colossale anticiclone si sta espandendo sull'Europa, e dunque anche sull'Italia, promettendo almeno dieci giorni di tempo stabile e clima mite.



In questo senso, la giornata di sabato segnerà la svolta decisiva: l'alta pressione avanzerà progressivamente su gran parte delle regioni, lasciando parzialmente scoperto solo il Meridione. Qui resisterà ancora una discreta nuvolosità, che potrebbe provocare qualche precipitazione specie sui rilievi di Calabria e Sicilia. Sul resto dello Stivale il sole dominerà invece quasi indisturbato, regalando temperature dal tenore nuovamente primaverile, con punte fino a 20°.

Gli esperti di 3BMeteo concordano su tutta la linea e aggiungono che domenica 5 aprile il quadro atmosferico si manterrà stabile, assicurando una chiusura di weekend altrettanto soleggiata. Dovrebbe tuttavia persistere una modesta nuvolosità sulle regioni ioniche, ma a carattere del tutto innocuo.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 4 aprile

Nord Ovest

Bel tempo diffuso su tutte le regioni, con al più qualche nuvola di passaggio sulle Alpi senza conseguenze. Clima primaverile, con 18° a Milano e Torino.



Nord Est

Qualche temporaneo e innocuo annuvolamento pomeridiano su rilievi e Triveneto, per il resto tanto sole ovunque. Previsti 16° a Venezia e 18° a Bologna.



Centro

Cielo terso su tutte le regioni peninsulari, al cospetto di venti deboli e mari prevalentemente calmi. Qualche sporadica nube sulla Sardegna meridionale. Attesi 19° a Firenze e 20° a Roma.



Sud e Isole

Piogge residue su Sicilia e settori ionici, in attenuazione nel corso della giornata. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Massime in crescita, con 17° a Palermo e 18° a Napoli.