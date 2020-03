Roma, 7 marzo 2020 - Le previsioni meteo di domani, domenica 8 marzo, documentano una parziale svolta sul fronte atmosferico: il cielo tornerà a essere sereno su quasi tutta Italia, facendo da antipasto a una nuova fase di alta pressione a partire dalla prossima settimana.



Nello specifico, il team de iLMeteo.it avverte che nella giornata di domenica la situazione migliorerà su tutto il Centro Nord, dove il sole dominerà la scena, salvo poi lasciare spazio a nubi serali sul Nord Ovest, per l'avvicinamento di nuovo fronte atlantico.



Il bel tempo abbraccerà anche il Sud, ma con qualche eccezione. Puglia, Basilicata Calabria e Sicilia (i dettagli sono come al solito in fondo) saranno interessate alla mattina da fenomeni nuvolosi accompagnati da piogge sparse, destinate a sparire con il passare delle ore.

Nessun eccezionale scossone è invece all'orizzonte sul fronte termico: al Centro-Nord si registrerà un lieve incremento dei valori massimi, ma farà comunque freddo di notte; mentre nelle regioni meridionali le temperature rimarranno pressoché invariate.



I meteorologi segnalano poi che lunedì 8 marzo una scia di piogge partirà dal Nord e si estenderà al Sud passando per il Tirreno. Da martedì 10 marzo l'alta pressione comincerà a riaffermarsi sull'Italia, riportando sole e temperature in graduale aumento.

Le previsioni nel dettaglio di domenica 8 marzo

Nord Ovest

Tempo prevalentemente soleggiato, con qualche nube in più sulle Alpi, in un contesto asciutto. Incremento della nuvolosità in serata. Previsti 14° a Milano e 15° a Torino.



Nord Est

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo maggiori addensamenti (senza pioggia) sui rilievi alpini. Massime in risalita, con 14° a Bologna e 12° a Venezia.



Centro

Al mattino residui rovesci su Marche e Abruzzo, destinati a spegnersi rapidamente. Per il resto tanto sole e clima abbastanza mite, con 16° a Roma e Firenze.



Sud e Isole

Avvio piovoso su Puglia meridionale, Basilicata ionica, Calabria e Sicilia settentrionale, con fenomeni in attenuazione nel corso della giornata. Neve sugli Appennini dai 1300 metri; più soleggiato altrove. Attesi 16° a Palermo e 15° a Napoli.