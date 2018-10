Roma, 9 ottobre 2018 - Le previsioni meteo annunciano un nuovo peggioramento del tempo, caratterizzato da pesanti precipitazione. I nubifragi però non riguarderanno tutta Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile segnala che una perturbazione presente tra la Spagna e le isole Baleari determinerà nelle prossime ore un mutamento delle condizioni meteo sulle regioni occidentali, portando piogge e temporali. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento ha emesso una allerta meteo che prevede dal tardo pomeriggio di oggi precipitazioni diffuse sulla Sardegna, in particolare sui settori meridionali e orientali.

🔔 #allertaGIALLA, mercoledì #10ottobre, su Sardegna e Piemonte.

Avviso meteo del #9ottobre per piogge e temporali da oggi sulle due regioni ➡️ https://t.co/50v6Ytzzo5#protezionecivile pic.twitter.com/IdzwF6mfBB — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) 9 ottobre 2018

Da domani i fenomeni, localmente anche molto intensi e accompagnati da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, interesseranno anche il Piemonte. Il Dipartimento ha anche valutato una allerta gialla per rischio idrogeologico sui settori orientali e meridionali della Sardegna e sul Piemonte occidentale.

Le previsioni di 3bmeteo.com

Brutta notizia #meteo: fenomeni anche intensi domani su NordOvest e Sardegna https://t.co/NIXE89ZDzB — 3B Meteo (@3BMeteo) 9 ottobre 2018

Anche ilmeteo.it dice che tra mercoledì e giovedì un vortice ciclonico presente sulla Spagna invierà un'intensa perturbazione atlantica sospinta dai venti occidentali e alimentata dallo Scirocco. Gli esperti avvisano che domani comincerà a piovere diffusamente sul Piemonte e sulla Sardegna, con forti piogge in provincia di Torino e di Cagliari. Giovedì sarà il giorno più critico, infatti il maltempo colpirà in particolare sulla Liguria, specie centro-occidentale e ulteriormente sul Piemonte. La quantità d'acqua che potrebbe cadere sulla Liguria, in particolar modo sulle province di Imperia e Savona, potrebbe essere impressionante e fino a 150 litri per metro quadro in 8-10 ore - dice ilmeteo.it -, ma anche a Genova ad esempio potrebbero cadere fino a 100 litri d'acqua per metro quadro in 12 ore. In Piemonte, attenzione invece alle zone montuose del cuneese, torinese e biellese dove potrebbero verificarsi degli smottamenti del terreno, infatti anche su queste province le piogge risulteranno abbondanti o molto abbondanti.

METEO SETTIMANA: dal sole incerto alla forte perturbazione. Vi sveliamo cosa sta per accaderehttps://t.co/knBSAoPcNU pic.twitter.com/1NKAL9GRT2 — IL METEO.it (@ilmeteoit) 9 ottobre 2018

I meteorologi sottolineano poi che le precipitazioni non riguarderanno solo il Piemonte e la Liguria, infatti si estenderanno anche alla Lombardia ed Emilia occidentali con piogge moderate attese a Pavia, Milano e Piacenza, temporali si formeranno lungo l'Appennino centrale e settentrionale, mentre lo Scirocco innescherà altri temporali che dal mar Tirreno raggiungeranno la Sardegna meridionale e orientale, e dal mare Ionio la Sicilia ionica, come a Catania.