Roma, 30 settembre 2018 - Ottobre si apre con un ciclone che porterà pioggia abbandante e neve in montagna. Secondo le previsioni meteo sarà tutta una settimana all'insegna del maltempo. Già nelle prossime ore, spiegano i metereologi di Epson Meteo, ci sarà un peggioramento del tempo, di stampo autunnale, che riguarderà il Nord e parte del settore centrale tirrenico, per poi spostarsi da martedì sulla Sardegna e quindi estendersi alle Isole e alle Regioni meridionali. Il Centro Epson parla di "una perturbazione nord-atlantica che causerà la formazione di una circolazione di bassa pressione ad ovest del nostro Paese. Nei primi giorni della prossima settimana porterà molto vento, mari mossi e numerose piogge e temporali". Il vortice di bassa pressione tenderà a rimanere posizionato in prossimità del nostro Paese determinando condizioni di tempo a tratti instabile al Centro Sud per molti giorni.

Smog, blocco diesel in Lombardia, Veneto, Emilia e Piemonte. Ecco chi si deve 'fermare'

PREVISIONI PER LUNEDÌ - Tempo in peggioramento lunedì al Nord, regioni centrali tirreniche, Umbria, Marche e Campania dove saranno possibili piogge e locali temporali; verso sera qualche pioggia in arrivo anche sul versante tirrenico di Calabria e Sicilia, mentre tenderà a migliorare all'estremo Nord Ovest e su parte del Centro. Sulle Alpi nevicate a quote alte, ma in calo a fine giornata fino a 1500-1600 metri. Abbastanza soleggiato su coste di Abruzzo e Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Isole maggiori. Temperature in calo al Nord, regioni tirreniche, Umbria e Sardegna in aumento sul medio e basso Adriatico. Venti forti di Maestrale su Corsica e Sardegna e forti da ovest sull'alto Tirreno; venti in moderato rinforzo sui restanti mari.

L'ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE - Dalla tarda mattinata di domani, dunque, attese precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale su Piemonte, Toscana ed Emilia-Romagna. Le piogge saranno caratterizzate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dal pomeriggio di domani si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Veneto, Emilia-Romagna e Sardegna, con mareggiate lungo le coste esposte. Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico su Piemonte, Emilia-Romagna, alta Toscana, Lazio, Marche settentrionali, Abruzzo occidentale e su buona parte dei bacini molisani.

🔔#allertaGIALLA domani, #1ottobre, su 7 regioni.

Avviso meteo del 30 settembre per temporali al Centro-Nord, calo delle temperature e venti forti ➡https://t.co/Pbt1mRZ2mN#protezionecivile pic.twitter.com/yYOPMyaehL — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) 30. září 2018

NORD EST TRA NEVE E 'TEMPESTA' - Ilmeteo.it spiega che "si verificherà inoltre un episodio di crudomaltempo sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia" e ipotizza fiocchi bianchi anche a Cortina d'Ampezzo. Neve sotto i 1.550 metr

TENDENZA METEO DA MARTEDÌ - Martedì confermiamo la formazione di un vortice di bassa pressione posizionato tra Corsica e Sardegna: ci aspetta una giornata ventosa, con precipitazioni più probabili su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Marche, coste centrali tirreniche, regioni meridionali e Isole. Attenzione, in particolare, alla possibilità di forti temporali in Sicilia e ai forti venti di Bora sull'alto Adriatico e di Tramontana in Liguria. Mercoledì ben soleggiato al Nord con cieli in prevalenza sereni, modesti annuvolamenti anche su Toscana, Umbria e Lazio. Prevalenza di nuvole sul medio Adriatico, al Sud e nelle Isole con piogge sparse e qualche temporale in Sicilia e Sardegna tirrenica. Venti da deboli a moderati sui mari del Centrosud. Temperature in sensibile aumento al Nord e regioni centrali tirreniche.