Roma, 10 aprile 2018 - Brutto tempo in avvio di settimana. Già ieri è stato duramente colpito il versante tirrenico, in particolare la zona di Roma, con alberi caduti e tegole che sono volate via. Le previsioni meteo dicono che non è finita. Anzi il peggio deve arrivare, spiegano gli esperti, in particolare per alcune regioni del Centro Nord. Una nuova perturbazione di origine atlantica in arrivo sul nostro Paese determinerà, da questa sera, una fase di maltempo sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni diffuse specie su Valle D'Aosta, rilievi del Piemonte e Lombardia, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. La perturbazione determinerà anche una forte ventilazione sulle regioni meridionali, con venti di burrasca sud-orientali su Sicilia e Calabria.

Intensificazione delle precipitazioni per la giornata di domani nelle zone alpine occidentali e sui settori appenninici con progressiva estensione alle pianure adiacenti. L'avviso meteo è riferito alla giornata di domani. Allerta gialla #meteoPiemonte pic.twitter.com/FmA3MhP8DK — Arpa Piemonte (@ArpaPiemonte) 10 aprile 2018

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla su alcuni settori della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Anche ilmeteo.it invita a prestare "massima attenzione sulla Liguria e sul Piemonte". Il sito parla di "rischio concreto di nubifragi e temporali forti sul Genovese, sul Savonese e sulla riviera ligure di ponente specie entro metà giornata, con nevicate in Appennino sopra 1300-1400 metri".

Uno scenario simile per il Nord Ovest è delinato anche da 3bmeteo.com, che segnala nevicate anche a 1.000 metri sul Piemonte. Meteo.it scrive che "la quantità di neve fresca prevista entro venerdì sull'arco alpino (oltre mezzo metro nel settore centro-occidentale) e la ventilazione a tratti sostenuta, contribuiranno ad aumentare l’instabilità del manto nevoso, mantenendo alto il livello di pericolo di valanghe".

Il prossimo weekend? Cattive notizie. 3bmeteo.com parla di un possibile nuovo peggioramento.