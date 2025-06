Meteo, settimana di sbalzi termici. Temporali e grandine, poi arriva il caldo africano. Previsioni e mappa

Roma, 3 giugno 2025 – Forti temporali al Nord, ma nelle prossime ore l’anticiclone africano diventerà sempre più forte: si prevedono temperature in rialzo in tutta Italia. Atteso un picco sopra i 40°C in Sardegna.

Prosegue una fase meteo estrema in questo avvio di giugno, con l’Italia divisa tra ondate di caldo subtropicale e il rischio improvvisi acquazzoni. A confermarlo è l’analisi di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it.

Cosa succede oggi e domani

Tra il pomeriggio e la sera di oggi, martedì 3 giugno, le correnti instabili di origine atlantica andranno ad interagire con un'atmosfera carica di energia potenziale con umidità e calore dopo le fiammate africane degli ultimi giorni. Condizioni che si ripeteranno anche domani, mercoledì 4 giugno.

Il meteorologo: “Temporali, grandine e raffiche di vento”

“Si tratta, in sostanza, della configurazione ideale per l'innesco di imponenti ‘celle temporalesche’, ovvero di sistemi particolarmente violenti, alti fino a 8-10 km e in grado di provocare grandine (fino a 2-3 cm di diametro) e raffiche di vento ad oltre 60 km/h”, spiega il meterologo.

Maggiormente a rischio saranno le zone alpine e le vicine pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dopo questo break temporalesco, nella seconda parte di settimana, è prevista una nuova pulsazione dell’anticiclone africano verso il bacino del Mediterraneo e l’Italia.

Quando torna il caldo

Gli effetti si faranno sentire già da giovedì 5 giugno quando avremo condizioni meteo stabili e soleggiate con clima molto caldo su buona parte del Paese. L'alta pressione sub-tropicale ci terrà compagnia anche nel prossimo weekend ed anzi mostrerà tutta la sua potenza determinando un ulteriore incremento dei valori termici: sono previsti picchi oltre i 35°C sulle pianure del Nord e al Centro, ed addirittura sopra i 40°C sulla Sardegna.

Meteo in tempo reale: la mappa