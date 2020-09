Roma, 7 settembre 2020 - E' arrivata la perturbazione di origine nord-atlantica annunciata dalle previsioni meteo dei giorni scorsi. Nel mirino del maltempo in particolare le regioni settentrionali determinando con piogge e temporali, intensi e diffusi sulle aree alpine e pedemontane, per poi estendersi dalla sera anche ai restanti settori, soprattutto a Nord Ovest. Al contempo, una perturbazione di origine africana interesserà invece la Sicilia, con fenomeni temporaleschi sparsi, specialmente domani. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse: allerta arancione per rischio temporali su gran parte della Liguria, mentre l'allerta è gialla sul Ponente ligure e su ampi settori di Piemonte, Lombardia e Veneto, oltre che sull'intero territorio di Emilia Romagna e Sicilia.

La mappa di 3bmeteo

(L'articolo prosegue sotto alla cartina)

Genova, danni e allagamenti

Una violenta tempesta di pioggia, fulmini e vento ha già colpito Genova nella notte. In tutta la città si sono verificati danni, allagamenti e blackout. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti o pericolanti in via Sturla, via Fillak, via Albaro e in molte altre zone della città, interventi ancora in corso. Nella zona collinare di Genova un fulmine è entrato nell'impianto elettrico di un'abitazione e una lavatrice ha preso fuoco. Gli abitanti sono stati fatti sfollare dai Vigili del fuoco. Problemi all'illuminazione pubblica e agli impianti semaforici. Una tromba d'aria si è abbattuta vicino al terminal Psa tra Prà. Sull'A26, chiuso e riaperto il casello di Masone per uno smottamento. Poco dopo l'alba la struttura temporalesca si è divisa in due parti, una diretta verso l'entroterra di Sestri Levante, l'altra è tornata verso Genova.

Video: la mappa delle precipitazioni