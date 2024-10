Caldo anomalo, nuova ondata di piogge, rischio pesante maltempo nel weekend. Blitz gelido per Ognissanti?

Milano, 22 ottobre 2024 – Un’anomalia dietro l’altra, in un clima che sembra ormai impazzito. Intanto, mancano poco più di due mesi a Natale e di freddo non se ne vede l’ombra. Dopo le piogge torrenziali, i nubifragi e purtroppo le drammatiche alluvioni, è tornato infatti il caldo. Ma poco sole: i prossimi giorni saranno ancora instabili.

Sommario

Lorenzo Tedici, meteorologo di ilMeteo.it, conferma un caldo 'anomalo per il periodo' con 24 gradi al Nord Italia, 25 gradio anche al Centro con picchi di quasi 30 gradi al Sud. L’anomalia termica, cioè di quanto si discosta la temperatura dal valore climatologico di riferimento del periodo, oscilla tra i +3 e i +4 gradi con valori leggermente più alti su Alpi e regioni adriatiche. All’orizzonte, per tutta la settimana – spiega l’esperto – ancora un periodo sopra media termica anche se non mancheranno nubi e nuove piogge.

Nel dettaglio, sono attese altre precipitazioni intense sulla Sicilia nelle prossime ore, in via di esaurimento sull’isola ma in contemporanea risalita 'contromano' verso Nord: è anomalo, infatti, vedere piogge risalire dal meridione verso le regioni centrali, ma il violento ciclone degli ultimi giorni ha scombussolato un po’ tutto il quadro meteorologico mediterraneo e questo sarà lo scenario previsto.

Avremo dunque un martedì 22 ottobre piovoso al mattino sulla Sicilia, in via di miglioramento, con piogge in spostamento ‘contromano’ verso Lazio (anche Roma) e Campania, localmente sulla Calabria tirrenica e sulla Toscana centro-meridionale. Al Nord, e in particolare sull’Emilia Romagna il tempo sarà asciutto. Dal pomeriggio i fenomeni si sposteranno ancora un po’ verso nord, con qualche rovescio atteso purtroppo nuovamente in Emilia Romagna, dalla Toscana fino al Cilento e verso la Sardegna orientale dove nella notte potrebbe essere intenso.

Un uomo in strada durante l'ultima alluvione a Bologna (foto Ansa)

Mercoledì 23 ottobre, in un quadro ancora mite, caldo per il periodo con 26 gradi ad esempio a Napoli, troveremo gli ombrelli ancora aperti soprattutto tra Marche ed Emilia Romagna e in Sardegna: sulle zone colpite dall’ennesima recente alluvione (Emilia Romagna) la quantità di pioggia prevista oscillerà sui 10-20 litri per metro quadrato; ricordiamo che durante l’alluvione del weekend sono caduti più di 150 litri per metro quadrato, quindi al momento sono previsti fenomeni deboli localmente moderati su queste zone: ma, considerando la situazione fragile, i terreni saturi, gli argini distrutti e i fiumi tombati letteralmente esplosi durante le piene del fine settimana, dovremo ancora monitorare la situazione con la massima prudenza.

Giovedì 24 ottobre assisteremo ad un timido tentativo da parte dell’Anticiclone delle Azzorre di riportare un po’ di quiete ma, in questo contesto un po’ più soleggiato, troveremo comunque altre piogge sulle regioni centrali: in Toscana, Umbria, Marche e Lazio è prevista ancora una giornata uggiosa e umida, al Sud invece il tempo sarà di nuovo soleggiato quasi ovunque.

Il dissesto idrogeologico in Italia

Concludiamo con uno sguardo al weekend che sembra caratterizzato da un’intensa perturbazione tra Spagna, Francia e Marocco: a previsione confermata, avremo di nuovo lo Scirocco sull’Italia con piogge anche forti sul Nord Ovest, avremo altresì il termometro in risalita quasi ovunque.

La ricerca del freddo sarà dunque rimandata a fine mese, al periodo Halloween-Ognissanti, spiegano gli esperti. Per quelle lontane date non si esclude un’irruzione gelida polare tra Italia e Balcani. Resta da capire se scenderà verso l’Italia o, come spesso accade, subirà un ‘East-Shift’, cioè uno spostamento verso Est, colpendo soprattutto i territori carpatico-danubiani e il Mar Nero, ed evitando l`Italia. Comunque vada, si profila sull’Europa centro orientale un gelido cambiamento di scenario dalla fine di ottobre, staremo a vedere, per ora restiamo dentro un Ottobre umido, mite e piovoso.

Le previsioni, città per città, di 3bmeteo