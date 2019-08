Roma, 31 agosto 2019 - Ultime ore di caldo e afa, poi l'avanzata dei temporali, fino a un vero e proprio assaggio di autunno che caratterizzerà l'inizio della prossima settimana. Le previsioni meteo dicono che sarà un severo colpo per l'estate, anche se la stagione potrebbe non essere archiviata. Sarà importante seguire gli sviluppi, ma intanto una certezza: saranno giorni di burrasca. Ma andiamo per gradi: prima l'analisi sulla seconda parte del weekend.

Il tempo di domenica 1 settembre

Le previsioni del tempo di domenica 1 settembre non lasciano dubbi sul fatto che, come preannunciato, il weekend si chiuderà all'insegna del maltempo su parecchi settori dell'Italia. A tale proposito, il team de iLMeteo fa sapere che domani "la bassa pressione si isolerà sul Tirreno, dando vita a un piccolo vortice ciclonico" che farà piombare il Centro Sud e le due Isole maggiori in una situazione di forte instabilità. La perturbazione si tradurrà in fenomeni temporaleschi in alcuni casi violenti, con grandine e intense raffiche di vento "dapprima sulla Sardegna e sui settori tirrenici della Sicilia", e successivamente in corrispondenza di "Lazio, Toscana, Umbria e Campania". Se altrove la prevalenza di nuvole sarà associata a un basso rischio di pioggia, al Nord avremo invece una domenica mattina soleggiata e temporali nel pomeriggio, sebbene confinati ad Alpi, Prealpi e rilievi appenninici. Il maltempo verrà accompagnato da una leggera riduzione delle massime, in uno scenario climatico ancora abbastanza caldo.

I dettagli della domenica

Nord Ovest

Temporali pomeridiani sull'Appennino ligure e sulle Alpi, con sconfinamenti verso sera sul resto del Piemonte. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso, in presenza di un leggero calo termico. 32° a Milano e 31° a Torino.



Nord Est

Cielo sereno al mattino su tutte le regioni, poi nel pomeriggio annuvolamenti e temporali su Alpi, Prealpi venete e Appennino emiliano. Primo timido ridimensionamento delle massime: 29° a Venezia, 31° a Bologna.



Centro

Instabilità diffusa sui settori centrali, con temporali lungo gli Appennini e in estensione sulle coste tirreniche di Toscana e Lazio. Sardegna sotto l'acqua fin dal mattino; più asciutto il versante adriatico. Giù il termometro di qualche grado: previsti 31° a Firenze e 30° a Roma.



Sud e Isole

Giornata che inizia con temporali nelle zone interne della Sicilia, e prosegue con fenomeni in sviluppo sui rilievi appenninici e sulla costa tirrenica. Per il resto nuvoloso, ma con basso rischio di pioggia. Si attenua il caldo, con 28° a Napoli, 27° a Palermo, 30° a Bari.

L'ondata di maltempo di lunedì

Ilmeteo.it ribadisce che da lunedì cambierà davvero tutto, con piogge e temporali molto forti.

Le mappe di 3bmeteo.com segnalano precipitazioni importanti in particolare tra Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Marche. Insomma, totalmente confermate le tendenze dei giorni scorsi.

Anche Emilia Romagna Meteo è allineata nella previsione