Roma, 2 maggio 2020 - Le previsioni meteo di domani, domenica 3 maggio, annunciano una giornata di sole su gran parte del Paese, ma con una debole instabilità che durante le ore pomeridiane è destinata a interrompere la quiete sulle aree montuose. Ma da lunedì 4 maggio, quando comincerà la Fase 2 dell'emergenza Coronavirus in Italia, le temperature saliranno di molti gradi in molte zone d'Italia. Il team de iLMeteo.it sottolinea che domenica una temporanea rotazione dei venti da Nord porterà il Maestrale in diverse zone d'Italia. Per quanto moderati, i flussi influenzeranno soprattutto le regioni del Sud peninsulare, dove l'aria più fresca darà vita a rovesci anche di forte intensità. A tale proposito, i meteorologi segnalano l'arrivo di fenomeni a carattere temporalesco, che interesseranno gli Appennini dall'Abruzzo fino alla Calabria tirrenica, passando per la Campania, il Molise e la Puglia interna. Il tempo continuerà invece rimanere tranquillo e soleggiato sul resto d'Italia, fatta eccezione per qualche annuvolamento transitorio sui rilievi alpini e sulle due Isole maggiori.

L'ondata calda

Per quanto riguarda l'inizio della nuova settimana, gli esperti di 3bmeteo anticipano che, superato il ponte del primo maggio, una bolla di aria calda proveniente dal Nord Africa tenterà con successo di espandersi sull'Italia. L'anticiclone coinvolgerà in particolare i versanti occidentali della Penisola, dove si potranno toccare picchi di 24-26°. Si spinge oltre iLMeteo.it, che segnala punte di 27° in Toscana e ben 30° sulle zone interne della Sardegna.

Le temperature giorno per giorno

Le previsioni del tempo di domenica 3 maggio

Nord Ovest

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo maggiori addensamenti (con occasionali rovesci) su Alpi confinali di Piemonte e Valle d'Aosta. Clima mite, con 23° a Milano e Torino.



Nord Est

Prevalenza di sole su tutte le regioni, con qualche nuvola in più sulle Alpi, ma in un contesto comunque asciutto. Previsti 20° a Venezia e 23° a Bologna.



Centro

Nel pomeriggio annuvolamenti accompagnati da piovaschi sui rilievi tra Lazio e Abruzzo; per il resto bel tempo diffuso. Punte di 25° a Firenze e 26° a Roma.



Sud e Isole

Avvio molto soleggiato ovunque, poi peggioramenti pomeridiani sugli Appennini e zone limitrofe, in presenza di piogge e temporali. Attesi 24° a Palermo e 21° a Napoli.