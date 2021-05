Roma, 12 maggio 2021 - Una primavera, quest'anno, che fa la primavera: clima fresco, piogge che si alternano a schiarite, forte variabilità. E andrà avanti così ancora per un po', dicono gli esperti di previsioni meteo. Condizioni del tempo instabili infatti anche nei prossimi giorni, su tutta la Penisola. Il Centro Meteo Italia fa sapere che nella giornata odierna sono attese piogge sopratutto al Nord ma anche nelle zone interne del Centro. Non andrà meglio domani, giovedì 13 maggio, con precipitazioni sparse che potrebbero interessare tutta l'Italia. Il clima fresco con temperature al di sotto delle medie del periodo resterà almeno fino al termine di questa seconda decade di maggio. Solo in vista dell'ultima decade del mese i principali modelli iniziano ad azzardare l'ipotesi di un anticipo d'estate con l'arrivo dell'anticiclone africano che potrebbe portare clima caldo e anche sole prevalente.

Nuovo peggioramento del tempo

Prima però ci attende un forte peggioramento meteo nel weekend. Sul finire della settimana il transito di una saccatura atlantica che dalla Penisola Iberica dovrebbe muoversi verso il Mediterraneo centrale. Nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 dunque un nuovo impulso perturbato raggiungerà l'Italia portando un intenso peggioramento delle condizioni meteo. Attese piogge e temporali anche intensi, prima al Nord e poi lungo le regioni centrali tirreniche, fenomeni che dovrebbero poi interessare anche Sardegna e Campania. L'inizio del weekend vedrà il maltempo raggiungere il Sud, ma la giornata di sabato sarà comunque caratterizzata da condizioni meteo instabili su buona parte del Centro-Nord. IlMeteo.it parla di una "nuova raffica di piogge", precisando che "stavolta si rischia la grandine, non solo al Nord". Miglioramento meteo per domenica 23 maggio, ma ancora acquazzoni, soprattutto pomeridiani, potranno interessare i rilievi del Nord e le zone interne del Centro-Sud.

La mappa di 3bmeteo

