Roma, 27 agosto 2020 - Non sarà la fina del caldo, non arriverà l'autunno, ma l'estate subirà un colpo durissimo un buona parte d'Italia. Trovano tutte le conferme le previsioni meteo dei giorni scorsi che annunciavano dal fine settimana un'importante ondata di maltempo. Ulteriori 'prove' arrivano "dai modelli numerici sull'importante, e ormai imminente, cambiamento meteorologico atteso da venerdì e poi soprattutto nel fine settimana sulla nostra Penisola, con un'intensa perturbazione atlantica che determinerà una prima vera rottura dell'estate, quantomeno sulle regioni centro-settentrionali", scrive il meteorologo di 3bmeteo.com Andrea Vuolo. "Una saccatura di estrazione artico-marittima - spiega - riuscirà a raggiungere il Mediterraneo centro-occidentale attivando un imponente richiamo di correnti meridionali in quota, foriere di precipitazioni, verso il Nord Italia e su parte del Centro, con temporali e piogge a carattere di nubifragio che interesseranno in particolare le aree alpine, prealpine e di alta pianura, segnatamente tra Piemonte, Lombardia, Triveneto, ma anche Liguria di levante, alta Toscana e Ovest Emilia".

Un weekend di maltempo

Il quadro generale lascio poco spazio ai dubbi. "I primi temporali, già piuttosto intensi - spiegano l'esperto - , sono attesi entro il pomeriggio di venerdì sul Nord Ovest, in estensione anche alle medio-alte pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia in serata, oltre ovviamente al Trentino Alto Adige. Sabato i temporali risulteranno intensi e frequenti su gran parte del Nord, anche su Liguria, Ovest Emilia e medio-alta Toscana, con accumuli di pioggia talora abbondanti su Alpi, Prealpi e sui crinali appenninici del comparto tosco-emiliano, aree più esposte al flusso della ventilazione meridionale. Ancora ben soleggiato al Sud, con caldo – in questa fase – in ulteriore accentuazione grazie ai forti venti di Scirocco e Libeccio (picchi fino a 36-38°C sulle aree interne, localmente con picchi di 40°C sulle estreme regioni meridionali). Domenica le piogge e i temporali interesseranno in particolare il Nord Est e gran parte del Centro (comprese le coste di Romagna e alte Marche), con fenomeni localmente forti sull'Appennino umbro-marchigiano. Mari che risulteranno mossi o molto mossi, localmente anche agitati da domenica sera”.

La mappa di 3bmeteo

(L'articolo prosegue sotto alla mappa)

Il rischio di criticità idrogeologiche

Sarà una situazione da non sottovalutare. "Le piogge a carattere di nubifragio che da venerdì a domenica interesseranno, anche con persistenza, le aree alpine e prealpine (con accumuli previsti fin verso i 300 millimetri tra alto Piemonte, alta Lombardia e Friuli-Venezia Giulia), potranno determinare locali criticità di carattere idrogeologico e idraulico, con rischio di piene fluviali e allagamenti" – avverte Vuolo di 3bmeteo.com – "talora anche in alcune aree della Val Padana dove potranno verificarsi fenomeni temporaleschi di tipo supercellulare, con grandinate di medio-grandi dimensioni e raffiche di vento tempestose, specie tra Lombardia sud-orientale, Emilia-Romagna e basso Veneto".

Il crollo delle temperature

Tornerà la neve in montagna, anche a quote medie. "Questo passaggio perturbato - dice 3bmeteo - sancirà inoltre un deciso stop al caldo estivo al Centro Nord dove, entro domenica pomeriggio, le temperature subiranno un tracollo fino a 10-13 gradi portandosi sotto la media e con anche le prime nevicate sull'arco alpino fin verso i 2.000-2.300 metri di quota; successivo apprezzabile calo termico anche al Sud e sulle Isole entro lunedì, con possibili piogge e temporali anche in Sardegna per l'inizio della nuova settimana.”

Inizio settembre ancora perturbato

Potrebbe non essere finita qui. Anche la prossima settimana infatti sembra riservare piogge e nubifragi. “Un secondo fronte perturbato proveniente dall'Atlantico potrebbe poi sopraggiungere tra il 2 e il 4 settembre sull'Italia, con nuovi rovesci e temporali dapprima al Nord e poi successivamente anche al Centro Sud, con temperature diffusamente sotto le medie del periodo, prima di un possibile ripristino di condizioni anticicloniche dal 5-6 settembre, ma questa volta con il caldo intenso e l'afa che saranno probabilmente ormai un lontano ricordo, specie sulle regioni centro-settentrionali", conclude il meteorologo.

Il tempo nel dettaglio di venerdì 28 agosto

Nord Ovest

Tempo instabile fin dal mattino sulle montagne della Lombardia, con successiva estensione dei temporali sul resto di Alpi e Prealpi, e pianure medio-alte. Nuvoloso ma asciutto in Liguria. Massime in calo: previsti 28° a Torino e 29° a Milano.



Nord Est

Temporali in sviluppo nel corso delle giornata sui rilievi alpini e prealpini, con possibili sconfinamenti nelle pianure adiacenti. Sereno o non troppo nuvoloso altrove. Attesi 28° a Venezia e 34° a Bologna.



Centro

Prevalenza di sole su tutte le regioni, al netto di qualche annuvolamento sparso lungo le coste della Toscana. Clima a tratti molto caldo: 31° a Firenze e 34° a Roma.



Sud e Isole

Un po' più nuvoloso sulle zone costiere della Campania (ma in assenza di pioggia); per il resto condizioni generali di bel tempo. Punte di 30° a Napoli e 33° a Palermo.