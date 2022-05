Previsioni meteo, scoppia il caldo estivo: punte di 30 gradi, ecco dove

7 maggio 2022 - Ancora 24 ore d'acqua poi scoppia l'estate. Le previsioni meteo di domani dicono che per la Festa della mamma il tempo sarà ancora piovoso in diverse zone dell'Italia. Ma la fase di maltempo, iniziata a ridosso del weekend, tenderà a esaurirsi con l'avvio della nuova settimana, grazie all'arrivo di una imponente anticiclone che proietterà lo Stivale in una sorta di estate anticipata, con temperature sui 30 gradi.

Secondo gli esperti de ilMeteo.it per domani, domenica 8 maggio, ci attende un'altra giornata abbastanza instabile, con piogge su Sardegna e Sicilia, su buona parte del versante tirrenico e al Nord, specie su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti (dettagli in fondo all'articolo). Gli esperti sottolineano che, come accade comunemente in questo periodo dell'anno, gli acquazzoni non imperverseranno in modo continuato, ma si osserverà spesso un'alternanza tra scrosci d'acqua e schiarite. In generale andrà meglio sulla Toscana centro-settentrionale, in Umbria e sul versante adriatico, dove soprattutto il pomeriggio riuscirà a farsi largo il sole.

Ma il brutto tempo ha le ore contate. Gli ultimi aggiornamenti confermano che, una volta superato il weekend, la situazione atmosferica tornerà a stabilizzarsi in tempi brevi. Dopo alcune residue piogge previste per lunedì 9 maggio, in particolare sui rilievi alpini, sugli Appennini e sull'estremo Sud, da martedì 10 maggio l'anticiclone africano comincerà ad avvolgere il nostro Paese, a partire dalle regioni settentrionali. Oltre a regalare un complessivo miglioramento del tempo, con cielo prevalentemente sereno un po' ovunque, il progressivo aumento della pressione porterà una ventata di caldo estivo. L'ormai probabilissima escalation termica, anticipano i meteorologi, dovrebbe portare i termometri a "raggiungere se non addirittura oltrepassare la soglia dei 30°C" (ilMeteo.it) già da metà della prossima settimana. 3bMeteo stima "temperature massime oltre "26-28°C, con primi picchi prossimi ai 30°C" specie sulle aree interne di Toscana, Lazio, Umbria e sulla Pianura Padana. Atteso invece qualche grado in meno al Sud, e sul versante adriatico, dove persiste l'influenza del vortice ciclonico.

Nord Ovest

Nuvolosità diffusa con piogge sparse alternate a schiarite in particolare nel pomeriggio. Più asciutto in Liguria. Temperature massime: 19° a Genova e Torino, 21° a Milano.



Nord Est

Nubi sparse con piogge su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti. Rovesci anche su Emilia occidentale; meglio altrove. Temperature massime: 21° a Bolzano, Venezia e Bologna.



Centro e Sardegna

Piovoso in Sardegna con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Sulle altre regioni avvio abbastanza soleggiato, poi peggiora con rovesci su Lazio e Maremma. Temperature massime: 19° a Cagliari, 24° a Firenze, 21° a Roma.



Sud e Isole

Tempo instabile, con rovesci e temporali su Sicilia e Calabria. Dal pomeriggio piogge in arrivo su Campania e Lucania; spazi soleggiati sul basso Adriatico. Temperature massime: 20° a Napoli, 23° a Bari, 18° a Palermo.