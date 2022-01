Le previsioni meteo di domani, domenica 2 gennaio, vedono un'altra giornata condizionata nel bene e nel male dall'anticiclone africano, che porterà nuove nebbie sulle pianure del Nord, ma anche sole e caldo anomalo soprattutto in montagna e al Sud.



Entrando nel merito, il team de iLMeteo.it specifica che domenica il quadro atmosferico subirà pochissime variazioni rispetto a quanto osservato a Capodanno. In sintesi (maggiori dettagli in fondo all'articolo) avremo ancora diffusi banchi di nebbia e nubi basse sulla Pianura Padana, in Liguria, in Toscana e sulle coste tirreniche e adriatiche centrali. Sui rilievi e al Sud l'alta pressione garantirà invece condizioni di bel tempo, con temperature primaverili che potranno localmente superare i 20 gradi. Altrove la scarsa penetrazione dei raggi solari terrà i termometri su valori più freddi, non oltre i 9 gradi. La nebbia e la ridotta ventilazione continueranno inoltre a favorire il ristagno delle sostanze inquinati, a discapito della qualità dell'aria.



Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 2 gennaio

Come anticipa il sito di 3BMeteo tral'anticiclone dovrebbe mostrare i primi timidiche coincideranno con la comparsa di qualchesul comparto tirrenico e disulle cime alpine. Al netto di un leggero calo termico, le temperature rimarranno inalterate ancora per un po', per poi crollare a seguito dell'arrivo di un probabile, destinato a stravolgere il tempo a partire dall'Epifania.Tempo stabile, ma con nebbie diffuse sulle pianure lombare e nubi basse in Liguria, a tratti persistenti nel corso della giornata. Soleggiato su Alpi e Prealpi. Temperature massime: 11° a Genova, 7° a Torino e Milano.Nebbie e foschie in Pianura Padana; coperto sulle zone costiere. Sereno o poco nuvoloso sui rilievi alpini e prealpini. Temperature massime: 11° a Bolzano, 5° a Venezia, 8° a Bologna.Nebbie e foschie su alta Toscana e Umbria; nubi sulle coste adriatiche e tirreniche. Più soleggiato sui rilievi abruzzesi e marchigiani, e in Sardegna. Temperature massime: 15° a Cagliari, 7° a Firenze, 10° a Roma.Anticiclone sugli scudi e bel tempo su tutte le regioni, in presenza di un clima mite. Temperature massime: 11° a Napoli, 16° a Bari, 14° a Palermo.