“Movimenti anomali dell’atmosfera”. La prossima settimana sciabolata fredda e neve in montagna

Roma, 26 settembre 2025 – Dopo il primo affondo di aria fresca è atteso un nuovo peggioramento e un colpo definitivo all’estate. Non ci sarà infatti una rimonta del caldo la prossima settimana, lo scenario sarà di tenore diametralmente opposto: con un “nuovo ciclone dalla Russia” irromperà aria fredda e la neve farà la sua comparsa su molte aree di montagna. La colonnina di mercurio registrerà anche 6-8 gradi sotto la media.
Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de ilMeteo.it, segnala che in questi giorni "le temperature minime sono scese in pianura fino 8-9 gradi, la neve ha spolverato le Alpi fino ai 1.500 metri, soprattutto dai 2.000 metri in su - afferma -, si tratta di una rara incursione di aria polare verso il nostro Paese nel mese della vendemmia”.
L’esperto avverte che “le temperature resteranno sotto la media anche nei prossimi giorni e con l'inizio del mese di ottobre: anzi, da metà della prossima settimana, movimenti anomali dell'atmosfera potrebbero spingere un freddo ciclone russo verso il Mediterraneo”. Intanto l'altro ciclone, quello francese attivo in questo momento, “continuerà a condizionare il meteo del weekend italiano".
Il weekend vedrà piogge al Nord, sul settore adriatico e al Sud nella giornata di sabato solo sul versante adriatico e, a macchia di leopardo, al meridione nell'ultima domenica di settembre. Lunedì 29 setttembre, avremo una tregua meteorologica con tempo stabile e anche soleggiato poi da martedì pomeriggio il tempo tornerà a peggiorare al Nord. “Con l'inizio del mese di ottobre invece, come annunciato, entreremo in un tunnel ciclonico con condizioni instabili e fresche su tutto il Paese".