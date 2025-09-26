“Movimenti anomali dell’atmosfera”. La prossima settimana sciabolata fredda e neve in montagna

Roma, 26 settembre 2025 – Dopo il primo affondo di aria fresca è atteso un nuovo peggioramento e un colpo definitivo all’estate. Non ci sarà infatti una rimonta del caldo la prossima settimana, lo scenario sarà di tenore diametralmente opposto: con un “nuovo ciclone dalla Russia” irromperà aria fredda e la neve farà la sua comparsa su molte aree di montagna. La colonnina di mercurio registrerà anche 6-8 gradi sotto la media.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de ilMeteo.it, segnala che in questi giorni "le temperature minime sono scese in pianura fino 8-9 gradi, la neve ha spolverato le Alpi fino ai 1.500 metri, soprattutto dai 2.000 metri in su - afferma -, si tratta di una rara incursione di aria polare verso il nostro Paese nel mese della vendemmia”.

Neve all'Alpe di Siusi, in Val Gardena (foto Ansa)

L’esperto avverte che “le temperature resteranno sotto la media anche nei prossimi giorni e con l'inizio del mese di ottobre: anzi, da metà della prossima settimana, movimenti anomali dell'atmosfera potrebbero spingere un freddo ciclone russo verso il Mediterraneo”. Intanto l'altro ciclone, quello francese attivo in questo momento, “continuerà a condizionare il meteo del weekend italiano".

Il weekend vedrà piogge al Nord, sul settore adriatico e al Sud nella giornata di sabato solo sul versante adriatico e, a macchia di leopardo, al meridione nell'ultima domenica di settembre. Lunedì 29 setttembre, avremo una tregua meteorologica con tempo stabile e anche soleggiato poi da martedì pomeriggio il tempo tornerà a peggiorare al Nord. “Con l'inizio del mese di ottobre invece, come annunciato, entreremo in un tunnel ciclonico con condizioni instabili e fresche su tutto il Paese".

La mappa di 3bmeteo