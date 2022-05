Previsioni meteo: domenica temperature in picchiata. Clima autunnale al Nord, la mappa

Le previsioni meteo di domani, domenica 29 maggio, annunciano una giornata caratterizzata da nuovi importanti rovesci e soprattutto da un drastico calo termico che interromperà momentaneamente la fase estiva. La tregua dal caldo durerà tuttavia molto poco: già dalla prossima settimana l'Italia tornerà a fare i conti con valori molto elevati, fino a 36-38 gradi.

Il team de iLMeteo.it comunica che domenica avremo degli acquazzoni brevi ma localmente intensi sulle regioni centrali, concentrati soprattutto sugli Appennini e sul versante adriatico. Al Sud persisterà una certa instabilità sulle aree più interne e sulla Puglia, mentre al Nord, dopo un avvio piovoso, i fenomeni tenderanno ad attenuarsi nel corso del pomeriggio, seppure in un contesto che si manterrà abbastanza nuvoloso.



Nel contempo, l'afflusso di ulteriore aria fresca provocherà un eclatante riduzione delle temperature, che in alcuni casi scenderanno anche di 10 gradi, portando i termometri sotto le medie stagionali. Nello specifico in Pianura Padana si attendono massime di stampo autunnale intorno ai 15-18 gradi, mentre al Centro la colonnina di mercurio oscillerà tra 19 e 24 gradi. Soltanto al Sud resisterà un po' di caldo, con punte di 28 gradi sulle Isole Maggiori e in Puglia.

(L'articolo prosegue sotto la mappa)

La prossima settimana l'anticiclone africano tornerà a prendere vigore, favorendo condizioni di tempo sempre più stabile e soleggiato, a parte alcune residue precipitazioni sulle Alpi. Gli esperti di 3BMeteo anticipano che da lunedì 30 maggio le temperature ricominceranno progressivamente a salire un po' in tutto il Paese, alimentando così una nuova ondata di caldo intenso. Stando agli ultimi aggiornamenti, nel corso del ponte del 2 giugno (Festa della Repubblica) l'escalation termica potrebbe dare luogo a picchi di 36-38 gradi sulle regioni centrali.

Le previsioni nel dettaglio di domenica 29 maggio

Nord Ovest

Nuvolosità diffusa, con piogge sparse in successiva attenuazione. Qualche schiarita nel pomeriggio. Temperature massime: 21° a Genova, 18° a Torino, 20° a Milano.



Nord Est

Al mattino sporadiche precipitazioni su rilievi del Triveneto e Romagna; nuvoloso ma prevalentemente asciutto altrove. Locali schiarite nella seconda metà di giornata. Temperature massime: 19° a Bolzano, Bologna e Venezia.



Centro e Sardegna

Tempo instabile con rovesci e temporali su dorsale appenninica e regioni adriatiche. Soleggiato su Sardegna e coste tirreniche. Temperature massime: 26° a Cagliari, 24° a Firenze, 27° a Roma.



Sud e Isole

Qualche pioggia su Puglia, Basilicata e aree interne della Calabria. Sereno o non troppo nuvoloso altrove. Temperature massime: 27° a Napoli e Palermo, 28° a Bari.