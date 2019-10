Roma, 19 ottobre 2019 - Nessuna sostanziale novità sul fronte meteo. Come anticipato dai precedenti bollettini, domenica 20 ottobre l'Italia rimarrà spaccata in due, con maltempo su gran parte delle regioni settentrionali e sprazzi quasi estivi sul Meridione.



Secondo il team de iLMeteo.it le maggiori criticità riguarderanno il Nord Ovest, con forti rovesci su Valle d'Aosta, rilievi dell'alto Piemonte e della Lombardia occidentale. Precipitazioni di elevata intensità sono previste inoltre sui comparti liguri di ponente, dove rimane alta l'attenzione per il rischio di nubifragi. Altri fenomeni sparsi ma meno violenti, scrivono i meteorologi, interesseranno il resto dell'arco alpino centrale e alcuni settori del Triveneto. Come già successo sabato, la perturbazione dovrebbe poi estendersi fino alle zone toscane del massese, dando vita anche qui a piogge e temporali.

Sul resto dello Stivale sarà invece una domenica di sole e clima simil-estivo. Il rinforzo della pressione di origine africana risulterà più evidente al Sud e sulle due Isole Maggiori, dove in alcune zone il termometro potrà toccare picchi addirittura oltre i 30°.



Nel confermare lo scenario appena descritto, gli esperti di 3BMeteo sottolineano che i primi giorni della prossima settimana ricalcheranno quanto visto nel corso del weekend. L'anticiclone che ha colpito il Nord dell'Italia non mollerà dunque la presa, mentre il resto del Belpaese continuerà a fare i conti con il caldo fuori stagione.

Previsioni meteo domenica 20 ottobre

Nord Ovest

Maltempo diffuso su tutte le regioni, con temporali particolarmente intensi su Alpi, Prealpi e alta pianura lombarda. Rischio di locali nubifragi in Liguria. Previsti 17° a Torino e 20° a Milano.

Allerta gialla per progressivo e prolungato peggioramento nei prossimi giorni con precipitazioni molto intense e persistenti sul nord della regione e forti, anche a carattere temporalesco, sulle zone al confine con la Liguria sia domani che dopodomani #meteoPiemonte #temporali pic.twitter.com/iC4s6v2HO1 — Arpa Piemonte (@ArpaPiemonte) 19 ottobre 2019

Nord Est

Cielo molto coperto anche a Nord Est, con rovesci di forte intensità specie su Alpi e Friuli. Più asciutto in Emilia Romagna, con spazi per schiarite pomeridiane. Attesi 22° a Venezia e 24° a Bologna.

Centro

Nubi sparse ma prevalenza di sole sulla maggior parte dei settori, fatta eccezione per temporali sull'alta Toscana. Clima molto mite, con picchi sopra i 25° a Roma e Firenze.



Sud e Isole

Bagno di sole su tutto il meridione, salvo qualche nuvola innocua sulla Campania. Temperature in ascesa e clima simil-estivo in diverse zone, con massime intorno ai 28° a Bari e Palermo.

Prime proiezioni per il Ponte di Ognissanti

Per fine ottobre c'è il rischio di un blitz polare, ma è una tendenza di lungo termine che andrà verificata.

#Meteo: fine OTTOBRE e PONTE di OGNISSANTI tra Rischio Alluvioni e Blitz Polari. Ecco l'ULTIMO AGGIORNAMENTO #ottobre https://t.co/YnD7HiL0OE pic.twitter.com/l7FkYjrpzm — IL METEO.it (@ilmeteoit) 19 ottobre 2019