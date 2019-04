Le previsioni meteo di domenica 14 aprile in Italia non parlano di stravolgimenti rispetto ai poco entusiasmanti giorni scorsi: permangono instabilità e grande variabilità un po' dappertutto. La perturbazione circolerà un po' ovunque la mattina e il pomeriggio, portando piovaschi diffusi e rovesci, perfino la neve in quota collinare a Nord sulle Alpi e al Centro sopra i 1200 metri, come si vede sia dal Tweet di 3Bmeteo dedicato agli amanti degli sport invernali che da quello di iLMeteo.







Ma la domenica delle Palme non sarà tutta un calvario: a partire dal tardo pomeriggio la penisola può iniziare a tirare un sospiro di sollievo. I tre vortici ciclonici che hanno condizionato il cielo per tutto il weekend sono in esaurimento e sia 3Bmeteo che iLMeteo concordano nel prevedere l'allontanamento del fronte nuvoloso, lasciando spazio alle schiarite soprattutto sul versante tirrenico di Centro e Sud. Le temperature sono comunque in calo, con massime fra 10° e 13° al Nord e fra 14° e 17° al Sud.

Previsioni del tempo di domenica 14 aprile: Nord Ovest

La mattina di domenica ci aspetta un risveglio con pioggia battente sulla costa ligure, nel centro del Piemonte e sulle Alpi nelle zone di confine. Possibilità di nevicate sparse sopra i 1000 metri, nell'arco della giornata i fenomeni saranno in attenuazione, a partire proprio dalle zone alpine a scendere. Temperature molto fresche, con 9° a Torino e 11° a Milano.



Nord Est

Anche questa parte di Nord Italia non viene risparmiata dal maltempo: si prevedono piogge sparse su tutta l'Emilia Romagna e neve sui 1200 metri. Tempo più asciutto fra Veneto, Friuli e Trentino, con schiarite progressive dal pomeriggio in poi. Clima piuttosto fresco, con 14° a Venezia nel pomeriggio.



Centro

Sarà una domenica molto instabile in Centro, con una mattina e primo pomeriggio piovosi un po' dappertutto e una serata che vede il fronte piovoso transitare verso est, liberando qualche schiarita sulla costa tirrenica. Si salva la Sardegna, con bel tempo mattutino e qualche nuvola nel pomeriggio, ma senza fenomeni. Le massime previste sono di 14° a Firenze e 15° a Roma.



Sud e Isole

Una domenica molto variabile al Sud: piogge e rovesci la mattina fra Tirreno e Adriatico, ma dal primo pomeriggio si attendono schiarite soprattutto sulle coste campane e calabresi. Asciutto sulla Sicilia ma con temperature fresche. 15° a Bari e 16° a Palermo.