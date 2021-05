Le previsioni meteo di domenica, confermano che il 30 maggio sarà una giornata prevalentemente asciutta, seppur caratterizzata da una diffusa presenza di nubi. Lo scudo anticiclonico non scongiurerà però del tutto il rischio di pioggia, in particolar modo sulle zone montuose



Il team de iLMeteo.it comunica che domenica avremo ancora qualche disturbo sui rilievi alpini occidentali, dove nel pomeriggio si svilupperanno temporali e brevi rovesci. Sul resto del Nord il tempo sarà in gran parte soleggiato, mentre al Centro Sud il cielo risulterà molto nuvoloso e a tratti coperto specie al mattino, ma con scarse precipitazioni, che riguarderanno localmente Lazio, Abruzzo, Campania, Molise e Puglia. Dal punto di vista climatico, il rinforzo dei venti causerà un generale calo delle temperature, che si faranno un po' più fresche soprattutto nelle regioni settentrionali e lungo il versante adriatico.

Superato il weekend, il campo di alta pressione tenterà di espandersi ulteriormente in vista del 2 giugno, Festa della Repubblica. Secondo gli esperti di 3BMeteo questo implicherà un inizio di settimana per lo più stabile, ma non del tutto privo di insidie. Nello specifico, lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno sullo Stivale prevarranno generali condizioni di bel tempo, anche se non mancherà qualche nuova pioggia pomeridiana sulle Alpi e lungo l'Appennino. Torneranno invece a prendere quota i termometri, ma in un contesto climatico sempre non esageratamente caldo.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 30 maggio

Nord Ovest

Giornata prevalentemente soleggiata, salvo qualche rovescio o temporale sui rilievi del Piemonte occidentale. Temperature massime: 21° a Genova e Torino, 24° a Milano.



Nord Est

Bel tempo su tutte le regioni, al netto di qualche nube in più sulle Alpi. Temperature massime: 26° a Bolzano, 25° a Bologna, 21° a Venezia.



Centro

Al mattino cielo coperto su Lazio e Abruzzo, con qualche possibile piovasco nelle zone più interne. Per il resto tempo soleggiato. Temperature massime: 25° a Cagliari, 26° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Diffusa nuvolosità al mattino, in presenza di qualche sporadica pioggia tra Campania, Molise e Gargano. Più asciutto con schiarite nel pomeriggio. Temperature massime: 23° a Napoli, 21° a Bari, 24° a Palermo.