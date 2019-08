Roma, 24 agosto 2019 - Una giornata all’insegna della instabilità, caratterizzata da temporali sparsi e temperature comunque piacevoli: queste le previsioni meteo di domenica 25 agosto. Gli esperti de iLMeteo parlano di una "sfilza di temporali improvvisi con grandine" e "temperature in diminuzione, ma è solo una rinfrescata”. La circolazione atmosferica sul Mediterraneo sta lentamente cambiando e l’alta pressione africana lascia il posto a un fronte di aria fresca atlantica che porta con sé temporali anche violenti tipici di fine estate. Le temperature rimangono sopra la media, tra i 28° e i 33. Insomma, “la bella stagione ormai si avvia ad un lento declino”.

I meteorologi di 3BMeteo sono sulla stessa linea e spiegano che per questo weekend "instabilità è la parola clou" e che "resta il caldo ma temperature in diminuzione". Nello specifico, dovremmo avere una mattinata domenicale piuttosto serena, mentre nelle ore più calde il fronte nuvoloso scatenerà temporali a carattere sparso sulle Alpi lombarde, sul Triveneto e (più diffusamente) sull’Appennino centrale e meridionale, in Toscana e sulle zone interne di Sicilia e Sardegna.

La prossima settimana dovrebbe vedere un aumento della pressione e delle temperature, con diminuzione dei temporali, che si concentreranno nelle ore pomeridiane.

Previsioni meteo domenica 25 agosto



Nord Ovest

Una domenica mattina serena un po’ dappertutto sarà seguita da un pomeriggio con qualche temporale sparso su Alpi, Prealpi e Appennino ligure. La pianura e le coste dovrebbero rimanere indenni dalle piogge e passare una giornata di sole e qualche nube. Massime di 30° a Milano e 29° a Torino.



Nord Est

Anche il Nord Ovest vivrà una domenica dalla mattinata serena e dal pomeriggio piovoso. I temporali potrebbero riversarsi sulle Alpi del Triveneto, le Prealpi e l’Appennino emiliano. Pianura e coste dovrebbero invece essere risparmiate dalle perturbazioni. A Venezia 30° il pomeriggio.



Centro

Dopo una mattina tutto sommato serena, il Centro Italia verrà percorso da temporali diffusi, specie lungo la dorsale appenninica e la Sardegna. Nel tardo pomeriggio i rovesci lasceranno spazio al sole. Sulle coste di Toscana e Marche dovrebbe permanere il bel tempo per tutta la giornata. Temperature sopra la media, con 32° Roma e Firenze.



Sud e Isole

Mattina e sera caratterizzate da cielo variabile, con un pomeriggio di rovesci su Appennino, Campania, Gargano, Calabria e Basilicata. Bel tempo invece lungo le coste, con 29° a Palermo e 30° a Bari.