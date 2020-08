Roma, 22 agosto 2020 - Le previsioni meteo di domani, domenica 23 agosto, certificano l'arrivo di una svolta atmosferica che, almeno al Nord, spegnerà la fiammata africana responsabile dell'ultima escalation di caldo e afa. Il team de iLMeteo.it spiega che all'origine della perturbazione c'è un flusso di aria fresca proveniente dalla Scandinavia, che domenica supererà i confini delle Alpi innescando temporali su quasi tutte le regioni settentrionali. I fenomeni colpiranno in principio i rilievi di Piemonte orientale, Lombardia e Trentino Alto Adige, per poi riversare il loro carico d'acqua nel corso delle successive ore sulle pianure lombarde, sul Triveneto e buona parte dell'Emilia Romagna. I meteorologi non escludono che i temporali possano assumere carattere di forte intensità, con grandinate, intense raffiche di vento e nubifragi. Sul resto dell'Italia persisterà invece l'azione dell'anticiclone, che garantirà una chiusura di weekend a tutto sole, con la complicità di una calura tuttavia soffocante.

Temporali, la mappa di 3bmeteo

(L'articolo prosegue dopo la cartina)

Gli esperti di 3BMeteo anticipano che dalla prossima settimana il caldo africano verrà scacciato a suon di temporali anche al Centro Sud. Dopo la giornata di lunedì, in cui gli acquazzoni continueranno a bersagliare principalmente il Nord del Paese, martedì 25 agosto le piogge promettono di raggiungere le estremità più meridionali passando per le regioni adriatiche. Buone notizie sul versante termico: il sito de iLMeteo.it stima un calo delle temperature anche di 10 gradi, che riporterà l'estate su binari più gradevoli.

Il tempo nel dettaglio di domenica 23 agosto

Nord Ovest

Temporali già dal mattino sulle Alpi con successivo coinvolgimento delle zone di pianura della Lombardia. Isolati rovesci anche in Piemonte (specie tra Torino e Cuneo), più soleggiato altrove. Massime in calo: 29° a Torino e Milano.



Nord Est

Avvio perturbato sui rilievi alpini, poi tra pomeriggio e sera fronte temporalesco in estensione sulle pianure di Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Previsti 30° a Venezia e 35° a Bologna.



Centro

Tempo stabile e soleggiato ovunque, con solo qualche annuvolamento pomeridiano sugli Appennini. Clima caldo e afoso: 36° a Firenze e 33° a Roma.



Sud e Isole

Cielo limpido e sereno su tutti i settori meridionali, salvo qualche sporadico addensamento al mattino sulla costa tirrenica. Attesi 31° a Napoli, 34° a Bari e 32° a Palermo.