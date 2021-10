Le previsioni meteo di domani, domenica 17 ottobre, descrivono una giornata prevalentemente stabile in Italia, ad eccezione di qualche capriccio atmosferico al Sud. L'influenza positiva dell'alta pressione proseguirà nel corso della prossima settimana, creando i presupposti per l'arrivo di una tipica ottobrata.



Il team de iLMeteo.it scrive che domenica il sole si affermerà "su buona parte del Paese", anche se la protezione offerta dall'anticiclone delle Azzorre non sarà totale. Il cielo risulterà infatti nuvoloso e a tratti coperto su "Salento, Basilicata e, soprattutto, Sicilia", si legge sul sito, con la possibilità di rovesci e "temporali localmente anche molto intensi", destinati comunque a risolversi in serata. Sul fronte termico il clima rimarrà più che gradevole, specie nelle ore pomeridiane, quando la colonnina di mercurio potrà superare i 20 gradi in città come Firenze, Roma, Cagliari e Palermo.

Il sito di 3BMeteo anticipa che l'inizio della nuova settimana coinciderà con un ulteriore rinforzo dell'anticiclone, che riceverà anche manforte da un flusso di aria calda proveniente dal Nord Africa. A parte "qualche fenomeno di instabilità sulle aree ioniche", da mettere in conto nella giornata di lunedì 18 ottobre, gli esperti sottolineano poi che l'imminente ottobrata dovrebbe assicurare bel tempo e temperature in crescita almeno fino a metà settimana, un po' in tutto il Paese.

Le previsioni di domenica 17 ottobre

Nord Ovest

Foschia al mattino in pianura, per il resto generali condizioni di bel tempo. Temperature massime: 19° a Genova, 17° a Torino, 18° a Milano.



Nord Est

Giornata prevalentemente soleggiata, al netto di qualche nube sparsa al mattino sul Triveneto. Temperature massime: 22° a Bolzano, 19° a Bologna, 18° a Venezia.



Centro e Sardegna

Nubi irregolari su Abruzzo, Appennino laziale e Sardegna meridionale, in un contesto asciutto. Bel tempo altrove. Temperature massime: 22° a Cagliari, 20° a Firenze, 21° a Roma.



Sud e Isole

Cielo a tratti molto nuvoloso su Salento e Basilicata, ma con basso rischio di pioggia. Coperto con rovesci pomeridiani anche intensi sulla Sicilia, con possibile coinvolgimento del reggino. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature massime: 19° a Napoli, 18° Bari, 22° a Palermo.