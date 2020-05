Roma, 16 maggio 2020 - Le previsioni meteo di domani, domenica 17 maggio, descrivono una situazione atmosferica ancora piuttosto disomogenea per quanto riguarda l'Italia. Al Nord il tempo migliora ma si mantiene a tratti instabile, mentre al Centro e soprattutto al Sud continua ad andare in scena un anticipo d'estate, con temperature ben al di sopra dei valori tipici del periodo.



Nello specifico, il team de iLMeteo.it avvisa che domenica mattina diverse regioni settentrionali saranno interessate da piogge residue (dettagli in fondo all'articolo), la cui presenza andrà diradandosi nel corso giornata, quando l'atmosfera tornerà abbastanza tranquilla un po' ovunque. Nel pomeriggio resisterà solo una moderata variabilità in Toscana e sui comparti alpini, mentre al Sud il protagonista indiscusso sarà ancora l'anticiclone africano, che in alcuni casi farà volare il termometri abbondantemente sopra i 30°.

La mappa di 3bmeteo

Passando alla nuova settimana, i meteorologi fanno sapere che lunedì 18 maggio il tempo dovrebbe risultare stabile e soleggiato su tutto il Paese. Da martedì 19 è atteso tuttavia l'arrivo di un vortice ciclonico che ribalterà lo scenario, lasciando all'asciutto il Nord e portando per alcuni giorni piogge, temporali e forti raffiche di vento al Centro Sud.

Il tempo nel dettaglio di domenica 17 maggio

Nord Ovest

Partenza soleggiata o poco nuvolosa su tutti i settori, ad eccezione di precipitazioni su basso Piemonte e Ponente Ligure. Dal pomeriggio peggioramenti sulle Alpi, accompagnati da temporali anche intensi. Massime sui 24-25° a Torino e Milano.



Nord Est

Più instabile al mattino su Veneto e Friuli, per il resto cielo mediamente sereno e clima caldo. Picchi fino a 26° a Bologna e 25° a Venezia.



Centro

Giornata asciutta e solo in parte nuvolosa, salvo deboli precipitazioni al mattino sulle coste abruzzesi e sporadici temporali in Toscana nel pomeriggio. Temperature molto calde, con 29° a Firenze e oltre 30° a Roma.



Sud e Isole

L'alta pressione garantisce ancora stabilità e bel tempo su tutto il Merdione, con solo qualche sporadica velatura in transito nel pomeriggio. Valori termici localmente prossimi ai 35° in alcune zone; previsti 30° a Napoli e 27° a Palermo.