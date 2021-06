Le previsioni meteo di domenica 13 giugno confermano che domani l'Italia verrà avvolta da una bolla di aria rovente, che in alcuni casi farà volare i termometri fino a 35 gradi. Dietro la prima vera ondata di caldo di quest'estate meteorologica (il cui inizio convenzionale è l'1 giugno) c'è sempre lo zampino dell'anticiclone africano, la cui prepotente avanzata avrà riflessi anche sull'avvio della prossima settimana.



Il team de iLMeteo.it scrive che domenica il sole prevarrà su tutto lo Stivale, fatta eccezione per "qualche annuvolamento in più sui confini altoatesini (anche con rovesci isolati) e sui rilievi marchigiani". A caratterizzare il finale di weekend sarà però la cappa di caldo che terrà sotto scacco soprattutto il Centro Nord. A fronte di un generale incremento delle temperature, sulle pianure settentrionali e sulle zone interne del Centro che il clima si farà infatti particolarmente afoso, con punte di 34-35 gradi a Bologna e Firenze, 33-34 gradi a Torino e Milano, e 32 gradi a Roma. Le massime risulteranno un po' più contenute al Sud, dove i termometri supereranno i 30 gradi soltanto in Puglia e Sicilia.



Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 13 giugno

Gli esperti di 3BMeteo anticipano che dail bel tempo continuerà ad essere protagonista, "anche se le temperature inizieranno a perdere alcuni gradi [..] pur mantenendosi su valori estivi". Fino allaavremo dunque "condizioni stabili e in prevalenza soleggiate", accompagnate al massimo dasulle zone interne e sulle aree occidentali della Pianura Padana.Giornata a tutto sole, con pochissime nubi e clima molto caldo. Temperature massime: 24° a Genova, 34° a Torino, 33° a Milano.Tempo soleggiato, salvo qualche nuvola al pomeriggio sui confini altoatesini, in presenza di locali precipitazioni. Temperature massime: 33° a Bolzano , 35° Bologna, 28° a Venezia.Sporadici annuvolamenti pomeridiani sugli Appennini di Marche e Abruzzo; per il resto generali condizioni di bel tempo. Temperature massime: 28° a Cagliari, 34° a Firenze, 33° a Roma.Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, in un contesto estivo ma non esageratamente caldo. Temperature massime: 28° a Napoli, 29° a Bari, 27° a Palermo.