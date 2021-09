L'autunno continua a fare le prove generali almeno su una parte dell'Italia. Le previsioni meteo di domani confermano che domenica 19 settembre il tempo continuerà a essere instabile sulle regioni settentrionali, con acquazzoni anche intensi. Molto diversa la situazione sul resto del Paese e soprattutto al Sud, dove in sostanza sembrerà di essere in piena estate.



Il team de iLMeteo.it scrive che domenica mattina gli strascichi della perturbazione atlantica produrranno "ulteriori precipitazioni al Nord e in Versilia, localmente abbondanti e anche a carattere temporalesco, specie su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia". Nella seconda metà di giornata il vortice inizierà poi a muoversi verso Est, lasciando spazio a qualche rasserenamento sui settori più occidentali e contestualmente provocando ulteriori disturbi sul Triveneto. Va da sé, sottolineano inoltre gli esperti, che nelle zone colpite dal maltempo l'aria si farà decisamente più fresca, in quanto le temperature scenderanno di diversi gradi.



A parte qualche eccezione (dettagli in fondo all'articolo), al Centro e al Sud il weekend si chiuderà invece all'insegna del sole e del clima estivo. Specie sui comparti meridionali la protezione offerta dall'anticiclone africano riproporrà uno scenario da pieno agosto, con massime destinate a toccare anche i 32 gradi (o addirittura oltre in Sicilia).



Per quanto riguarda l'inizio della prossima settimana, 3BMeteo anticipa che lunedì 20 settembre lo scudo anticiclonico dovrebbe garantire "bel tempo su gran parte dell'Italia, salvo rovesci diurni sulle Alpi orientali". Da martedì 21 settembre una nuova perturbazione in arrivo sulla Sardegna potrebbe dare il via a una fase di maltempo su alcuni tra tratti del Nord e del Centro. Si tratta però di informazioni ancora abbastanza incerte, che necessiteranno di ulteriori verifiche nelle prossime ore.

Le previsioni nel dettaglio di domenica 19 settembre

Nord Ovest

Tempo instabile con temporali già dal mattino quasi ovunque, a parte qualche spazio soleggiato su alcuni tratti della Liguria. Nel pomeriggio aperture sui settori più occidentali del Piemonte. Temperature massime: 24° a Genova, 23° a Torino, 22° a Milano.



Nord Est

Rovesci e temporali via via più frequenti sul Triveneto nel corso della giornata. Qualche pioggia, ma anche maggiori schiarite in Emilia Romagna. Temperature massime: 22° a Bolzano, 28° a Bologna, 23° a Venezia.



Centro e Sardegna

Bel tempo e clima estivo su tutto il Meridione, con termometri in ascesa. Temperature massime: 29° a Cagliari, 24° a Firenze, 28° a Roma.



Sud e Isole

Cielo coperto su Sicilia e reggino, ma in assenza di pioggia. Per il resto molte nubi alternate a spazi soleggiati, al cospetto di un clima caldo. Temperature massime: 29° a Napoli, 32° Bari, 31° a Palermo.