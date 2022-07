Meteo, imminenti temporali e grandine grossa: ecco dove. Le tendenze per agosto

Roma, 26 luglio 2022 - Continua a perdere forza il campo anticiclonico africano che ha portato caldo record, ondate di calore e siccità. Dopo i segnali riscontrati al nord Italia, dove fra la serata di ieri e la nottata si sono registrati i primi temporali fra medio e basso Piemonte, zone del Cremonese e del Piacentino nelle quali si sono avute anche grandinate di grosse dimensioni accompagnate da intense raffiche di vento, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli, oggi in giornata sono previsti rovesci anche al centro, in particolare su Toscana interna, Umbria, aree interne di Marche e Abruzzo.

Secondo quando riportato da 3BMeteo, sono confermate le precipitazioni per oggi anche sulle Alpi, Prealpi, pedemontane e in generale sull'Emilia-Romagna a partire dall'Appennino. Data la presenza di aria molto calda accumulata in questi giorni, saranno possibili manifestazioni temporalesche talora violente, associate a nubifragi, improvvisi colpi di vento e grandine anche di grosse dimensioni. La 'ferita' inferta ad 'Apocalisse4800' non si ricucirà subito: infatti, dopo un giovedì 28 piuttosto tranquillo, da venerdì altri temporali potrebbero interessare molte regioni del nord.

Il sud continuerà a rimanere avvolto dalla canicola africana con i 40 gradi che potranno ancora essere raggiunti in Puglia e Sicilia.

La mappa

Previsioni meteo: i dettagli dei prossimi giorni

Martedì 26 luglio. Al nord: peggiora dal pomeriggio con temporali forti, ma sparsi. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: sole e caldo intenso.

Mercoledì 27 luglio. Al nord: instabile con temporali al mattino. Al centro: temporali su Appennini e coste adriatiche nel pomeriggio. Al sud: soleggiato, caldo.

Giovedì 28 luglio. Al nord: temporali sulle Alpi. Al centro: qualche temporale sugli Appennini. Al sud: piu' instabile su Puglia e Basilicata.

Tendenza. Venerdì ancora temporali al nord, weekend meno instabile.

Temperature al nord

Temperature minime in calo su Pianura piemontese, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto occidentale, in rialzo su Coste venete, Emilia-Romagna orientale e senza variazioni di rilievo sul restante territorio; massime in sensibile diminuzione su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, più contenuta su Piemonte centromeridionale, Liguria, stazionarie altrove. Venti deboli o moderati sudoccidentali sulla Liguria ed orientali in Pianura Padana e coste nord adriatiche, con raffiche nelle aree temporalesche; deboli di direzione variabile altrove. Mari da poco mossi a mossi, mosso il mar Ligure con moto ondoso in ulteriore intensificazione al largo dal pomeriggio.

Temperature al centro e in Sardegna

Temperature minime in rialzo su Marche, coste e entroterra di Abruzzo e Molise, senza variazioni di rilievo sul restante territorio; massime in diminuzione su Sardegna centroccidentale e coste Laziali, in tenue aumento sulle aree costiere orientali e meridionali Sarde nonche lungo quelle della Toscana, stazionarie altrove.

Temperature al sud e in Sicilia

Temperature minime senza variazioni di rilievo; massime in lieve diminuzione su entroterra Campano, coste Joniche peninsulari e siciliane e sulla Sicilia settentrionale, in tenue aumento sulle aree costiere della Puglia garganica e restante territorio Salentino, stazionarie altrove.

Le tendenze di agosto

Secondo le elaborazioni di 3BMeteo, il mese di agosto dovrebbe essere caratterizzato da una prima parte, calda ma senza particolari eccessi. Il motivo? L'anticiclone africano virerà verso latitudini più basse. Tuttavia non essendoci un vero e proprio cambio di circolazione, le temperature sono previste sopra la media tipica del periodo. In generale comunque ci sarà un ridimensionamento termico complice l'inserimento di masse d'aria di nautra diversa rispetto a quelle sub tropicali che hanno influenzato luglio.

"Nella seconda parte del mese di agosto - scrive 3BMeteo -, nonostante la bassa attendibilità previsionale, potremmo vedere una rimonta dell'anticiclone sub tropicale sull'Europa centro occidentale fino ad interessare la nostra Penisola, specie le regioni del centro nord. In tal frangente le temperature sono attese in aumento in particolare al centro nord. Si tratta di una linea di tendenza che necessita tuttavia conferme nei prossimi giorni".