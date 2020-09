Le previsioni meteo di domani, domenica 13 settembre, confermano un finale di weekend soleggiato su quasi tutta Italia, con la partecipazione di quella che il team de iLMeteo.it definisce una "vera e propria ondata di caldo".



La giornata di domenica, si legge sul sito, inizierà con qualche residuo annuvolamento tra la Sicilia e la Calabria, che potrebbe dare vita a occasionali temporali (dettagli in fondo all'articolo). Situazione analoga anche nei comparti meridionali della Sardegna, dove il vortice instabile delle scorse ore lascerà in eredità sporadici rovesci specie al mattino. Sul resto del Paese il bel tempo tornerà invece a primeggiare senza particolari ostacoli, dando forma a "un quadro meteorologico di stampo decisamente estivo, con temperature in ulteriore aumento, fino a raggiungere valori parecchio superiori alla media del periodo". Nello specifico i termometri toccheranno diffusamente i 30-32 gradi, con picchi di 33-34 gradi in Toscana, Lazio e Campania.



Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 13 settembre

Il bollettino di 3BMeto annuncia poi che l'inizio dellacoinciderà con il culmine dell'anticiclone tropicale.sole e caldo andranno dunque ancora a braccetto, al netto di unasulla Calabria e la Sicilia. Successivamente, anticipano gli esperti, l'alta pressione tenderà a puntare forte verso l'Europa nord-orientale. Tuttavia al centro del Mediterraneo resisterà unche "riuscirà ancora a garantire altre 36-48 ore di prevalente stabilità sullo Stivale".Bel tempo prevalente su tutte le regioni, con al massimo qualche nube in più in corrispondenza dei rilievi alpini. Termometri in rialzo: 30° a Torino e Milano.Cielo sereno o non troppo nuvoloso praticamente ovunque, in un contesto climatico di carattere estivo. Previsti 29° a Venezia e 33° a Bologna.Al mattino possibili temporali residui sulla Sardegna sud-orientale; per il resto tanto sole e clima caldo. Punte di 34° a Firenze e 33° a Roma.Cielo ancora coperto sulla Sicilia, con locali temporali nelle aree più interne. Nubi in estensione anche sulla dorsale calabrese meridionale. Altrove tempo stabile e soleggiato. Attesi 33° a Napoli, 30° a Bari e 28° a Palermo.